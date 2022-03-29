Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin Ozan ve Mesut'a ihtiyacı var

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin Ozan ve Mesut'a ihtiyacı var

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kadro dışı bırakılan Ozan Tufan ve Mesut Özil'in affedilmesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta kadro dışı bırakılan Mesut Özil ve Ozan Tufan için ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen de açıklamalarda bulundu.

"İKİSİNE DE İHTİYAÇ VAR"

Dilmen, sarı-lacivertlilerin Mesut ve Ozan'a ihtiyacı olduğunu şu sözlerle aktardı.

"Mesut ve Ozan gibi değerli oyuncuların, Fenerbahçe'yi seven büyük oyuncuların mutlaka kulüplerle belli bir süre sonra uzlaşı yoluna giderek tekrar geri döneceğini düşünüyorum açıkçası. Bildiğim kadarıyla Samandıra'da takımın haricindeki sahada çalışıyorlarmış. Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Mesut Özil'e ihtiyacı var."

Bu sözlerin ardından Fenerbahçeli taraftarlardan olumlu ve olumsuz birçok eleştiri geldi.



