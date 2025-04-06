Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansını açıkladı

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Süper Lig'de 30. hafta maçında Fenerbahçe, ilk yarısını geride kapattığı maçta Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti.

İkinci yarıda oyuna giren Anderson Talisca yaptığı hat-trickle geri dönüşün mimarı oldu.

Maçın ardından ise deneyimli spor yorumcusu Rıdvan Dilmen HT Spor ekranlarında değerlendirmeler yaptı.

"TÜRKİYE'DEKİ MOURINHO'YU AKLIM ALMIYOR"

Dilmen, sözlerine şöyle başladı:

Jose Mourinho her haliyle biz yorumculara ve taraftarlara malzeme olan bir figür. Türkiye'deki Jose Mourinho'yu yorumlamak lazım. 2010 küsürlerde başlamıştır Mourinho ve Guardiola tartışmaları. Bu önemli bir şey ama Türkiye'deki Mourinho'yu aklım almıyor.

"SİSTEMLER OYUNCUYA GÖRE KURULUR"

Dilmen, şunları dedi:

Kupa maçını kaybeden tarafın yarışta yara alacağı düşüncesini asla düşünmüyordum. Jose Mourinho'nun haklı eleştirilere maruz kalarak yönettiği bir maç. Sistemler oyuncuya göre kurulur. Garip bir şekilde Fenerbahçelilerin bugün de gelmesi gibi tribüne böyle de bir gerçek var.

"TOPU TOPU 3 PUAN FARK VAR"

Rıdvan Dilmen, şu sözleri sarf etti:

8 tane maçı camia kenetlendiği zaman şampiyon olabilir. Topu topu 3 puan fark var. Bugün 3 puan ve ikili averaj farkını düşündüğünüzde kapatılmayacak değil. Yeter ki camianın en azından ligin son haftasına kadar sahip çıkması lazım.

"ŞİMDİ DE YÜZDE 40 DİYORUM"

Şampiyonluk şansları hakkında konuşan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

Benim şampiyonluk şansı iddiam Fenerbahçe için yüzde 40. Hatırlıyorsanız puan farkı 6'yken de yüzde 40 demiştim, şimdi de yüzde 40 diyorum. Fenerbahçe'nin yapması gereken maç maç gitmek.

"FENERBAHÇE BODRUM'LA OYNADIĞI GİBİ GALATASARAY'A KARŞI OYNAYAMAZ"

Rıdvan Dilmen, şu değerlendirmeyi yaptı: