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    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye Fatih Terim gibi bir lider gerek

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Yeni Malatyaspor karşısında evinde 3-0 yenilen Fenerbahçe'de sorunun, Fatih Terim gibi lider bir kişiliğe sahip olunamaması olduğunu söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2020 - 00:41
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    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'ye Fatih Terim gibi bir lider gerek

    Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Yeni Malatyaspor'a 3-0 yenildi.

    NTV'de yayınlanan %100 Futbol adlı programda karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Fatih Terim gibi bir lidere sahip olmadığını söyledi.

    "FENERBAHÇE'DE TERİM GİBİ BİR LİDER YOK"

    Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim enerjisini veriyor takımına. Kim ne derse desin, en kompakt oynayan takımlardan ve en zor dönemlerden geçiyorlar çünkü hükmeden liderleri var. Fenerbahçe'de lider yok. Dünyanın en büyük teknik direktörü de olsa, sahada bir lider vardır" dedi.

    "ALANYA BAŞKA, FENERBAHÇE BAŞKA"

    Alanyaspor'da çalışmakla Fenerbahçe'de çalışmak arasında büyük farklılıklar olduğunun altını çizen Dilmen, "17 yaşında, 20 yaşında oyuncuyu Alanya'da ben de yönetirim. Büyük takım hocası olmakla, Alanya'da hoca olmak arasında fark vardır. Olmaz demiyorum ama gidişatı uzaklaştırıyor kendini. Sergen Yalçın'ın çok antrenman bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama bir lider duruşu var. Vİda'ya otur diyor, oturtuyor. Fenerbahçe'de bütün oyuncular formsuz" şeklinde konuştu.

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