Rıdvan Dilmen: Ferdi, Szymanski ve Oosterwolde de Bayern seviyesine çıkabilir Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Ankaragücü maçını değerlendirdiği sırada Jayden Oosterwolde ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Transfere değinene Rıdvan Dilmen, Oosterwolde için iddialı sözler sarf etti.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Dilmen, Jayden Oosterwolde'yle ilgili bir iddia ortaya attı.

Sacha Boey transferine değinen Rıdvan Dilmen, "Türkiye'den Bayern seviyesine, Manchester seviyelerine gidecek iki oyuncu var demiştim. Biri Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu. Temposunu artırdığı zaman Szymanski'dir bir diğer adaydır." ifadelerini kullandı.

"Jayden da iyi olacak"

Sacha Boey'un çok doğru bir transfer politikasıyla gelip gittiğini aktaran Dilmen, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde'yle ilgili de konuştu.

Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'ye en çok para kazandıracak fubolculardan biri olacağını öne süren Rıdvan Dilmen, "Unutmayın bu sözümü, bir yere yazıyorum bunu." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda bir seri yakalayabileceğini iddia etti.

Ünlü yorumcu, son olarak Fenerbahçe-Ankaragücü maçının hakemi Cihan Aydın'a övgüler yağdırdı.