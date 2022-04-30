Petrol
106.08
-1.10%
Euro
15.66
0.65%
Dolar
14.85
0.41%
Altın
905.75
0.58%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
581.218
-1.17%
BTXN Coin
20.42
-2.71%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Rıdvan Dilmen: Hakemleri dinlemişler

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor'daki programında flaş açıklamalarda bulundu. Dilmen, görevden uzaklaştırılan hakemlerin yasa dışı ses kayıtlarının dinlendiğini iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 30.04.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 30.04.2022 - 09:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıdvan Dilmen: Hakemleri dinlemişler

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Gaziantep FK maçı sonrası TRT Spor'da yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

    TRT Spor'daki "%100 Futbol" programında hakem camiası ile ortalığı karıştıracak iddialarda bulunan Dilmen, şu sözleri sarf etti: "MHK üyelerinin hakem operasyonundan haberi yokmuş. TFF'ye istifa etmeye gitmişler ancak gördükleri tapeler sonrası kararı haklı bulmuşlar. Yalana bak! O tapeleri niye yayınlamadınız denildiğinde de 'Yasa dışı dinledik' demişler. Ne taraftan bakarsanız rezalet."

    Rıdvan Dilmen: Hakemleri dinlemişler #1

    "20-30 sene sonra da hatırlanacak"

    Tecrübeli hakem Fırat Aydınus'a maç verilmemesi hakkında da konuşan Dilmen, "Fırat Aydınus benim babamın oğlu değil ancak bunca yıldır Türk futboluna hizmet eden bir hakemi 3 maç kalmışken onurlandırmamayı anlamıyorum. Fırat Aydınus bundan 20-30 sene sonra hatırlanacak ama ona maç vermeyen Ferhat Gündoğdu ve Sabri Çelik'i kimse hatırlamayacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

    Rıdvan Dilmen: Hakemleri dinlemişler #2


    İlginizi Çekebilir

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Bol güneşli bayramlar Türkiye!
    Yaşam

    Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Bol güneşli bayramlar Türkiye!

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı
    Gündem

    Liderlerin Ramazan Bayramı programı

    Görüş Bildir