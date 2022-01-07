Rıdvan Dilmen hakemleri eleştirdi

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçında tartışmalı pozisyon için %100 kırmızı kart yorumunda bulundu.

Trabzonspor-Yeni Malatyaspor maçına ilk yarıda bir pozisyon damga vurdu. Maçın 5. dakikasında Trabzonsporlu Bruno Peres rakibine yaptığı müdahale maçın hakemi Fırat Aydınus tarafından kusurlu bulunmadı.

“TRABZONSPOR’U HAKEMLER ŞAMPİYON YAPTI DEDİRTMEYİN”

Rıdvan Dilmen bu pozisyonun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus için yaptığı yorumda, "Ligin adını değiştirdim.Türkiye Formalite Ligi. Maçın en başında hiç tartışılmayacak bir kırmızı kart pozisyonu var. %100 kırmızı kart yani.Trabzonspor 10 kişi kalıp, şampiyon olacak, Malatyaspor'u mağlup edecek bir takım. Hakemler için söylüyorum, kimseye malzeme vermeyin. Trabzonspor, zaten bu ligde şampiyon olacak. Trabzonspor'u şampiyon yaptılar dedirtmeyin!" ifadelerini kullandı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.)