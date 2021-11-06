Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig 'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını yöneten ve tarihi bir hata yapan Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını açıkladı.

Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasında maçın hakemi Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Hakemin geri çağırması sonucunda, bazı oyuncular duştan çıkarak maça döndü

HALİS ÖZKAHYA HAKEMLİĞİ BIRAKTI

Yaşanan bu olay çok tartışılırken, TRT Spor'da yayınlanan Yüzde 100 Futbol'da açıklamalarda bulunan yorumcu Rıdvan Dilmen, Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını duyurdu.

Rıdvan Dilmen: Halis Özkahya istifa etti - Video

RIDVAN DİLMEN: HATA İNSANLARA MAHSUS

Rıdvan Dilmen, ''Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur. Avrupa'da belki emsali yok. Ama insandan bahsediyoruz. FIFA hakeminden bahsediyoruz. Ama birkaç yıldır omuzlarında kulüplerin baskı oluşturulduğunu hissediyordum.Federasyonun bu açıklamasının şu olmaması lazım: Bir antrenör tartışılır, eğer kulüp yöneticileri, ben o hocanın arkasındayım derse ki diyordur. İnşallah böyle bir açıklama değildir. Kabul etmezler, çünkü önüne geçemezsiniz. Allah'tan maç, 2-0'dı. İki takımın teknik direktörü de yapıcı konuşmalar yaptılar. O yüzden de Avrupa maçlarına giden böylesine hakemlere yanlış yapılmasın." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU

Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasından oynan Süper Lig maçında hakem Halis Özkahya, 9 dakika uzatma vermesine rağmen 90+4'te maçı bitirdi. Ardından soyunma odasına giden futbolcular, hakemin geri çağırması sonucunda sahaya geri döndü. Bazı futbolcular ise duştan çıkıp son 5 dakikayı oynadı.

Bu karar sonrasında VAR devreye sokuldu, fileler geri takıldı, oyuncular duştan çıkarak geldi.

Maçın ardından Gaziantep FK, sosyal medya hesabından "Umarım bu kez bitmiştir" paylaşımı yaptı.

BENZER HATAYI 2017'DE DE YAPMIŞTI

Halis Özkahya'nın, 2017-18 sezonunda bir maçı daha erken bitirdiği ortaya çıktı. 3 Aralık 2017'deki Başakşehir - Osmanlıspor maçının sonunda 4 dakika ilave eden Özkahya maçı 90+3'te tamamladı.

"HAKEM, UZATMALARINI TAMAMINI OYNATMALIDIR"

Bu olay gündeme otururken eski MHK Başkanı Mustafa Çulcu da konuya dair bir açıklama yaparak "Hakem uzatma süresinin tamamını doldurmak zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.