Rıdvan Dilmen: İsmail Kartal'a piyango vurdu

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin İsmail Kartal tercihini değerlendirdi ve yapılan yorumları masaya yatırdı.

Fenerbahçe'de teknik direktör konusu İsmail Kartal'ın gelmesiyle son bulmuş gibi görünse de sezon sonunda takımın başına kimin geleceği merak konusu.

TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktörler üzerinden konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARIN PROJESİ OLUŞTURULMALI"

Fenerbahçe ile adı anılan teknik direktör Löw hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçeliler kendilerini hazırlasın, bir ileri iki geri dört ay böyle geçer. Bu İsmail Kartal'a yazmaz." dedi.

Löw'ün Fenerbahçe gelme şansını yüzde elli olarak gördüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, "Ya Fenerbahçeliler mayıs ayına kadar kahrolacak ve maalesef önümüzdeki yılla ilgili de sıkıntı yaşayacak. Bence olağanüstü bu kötü gidişatı durdurmak için Fenerbahçe'ye tartışmasız bir teknik direktör gelmeli ve önümüzdeki yılların projesi yapılmalı." dedi.

"BENİ 6 GÜNLÜK ÇAĞIRSINLAR GİDERİM"

Fenerbahçe'deki teknik direktör konusundaki planları üzerinden değerlendirme yapan Rıdvan Dilmen, "İsmail Kartal'ın büyük fedakarlık yaptığı yönündeki yorumlara katılmıyorum. İsmail hoca lütuf yapmadı, İsmail hocaya piyango vurdu. Mental olarak bitmiş bir takım var. Beni 6 günlük çağırsınlar, giderim. İsmail Kartal telefon gelsin diye dua etmiştir. Allah yardımcısı olsun." dedi.