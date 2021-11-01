Rıdvan Dilmen: Kerem Aktürkoğlu'na teklifler var

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na transfer teklifi geldiğini açıkladı.

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada Galatasaray sahasında, Gaziantep FK'yı 2 golle geçti. Sarı-kırmızılılar, lider Trabzonspor ile puan farkını korudu.

Maçı değerlendiren TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"KEREM'E TALİP VAR"

Genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu hakkında konuşan Dilmen, "Kerem'in menajeriyle konuştum. Stuttgart ve Freiburg gibi takımlar ilgileniyormuş Almanya'dan. Fransa'dan da takım vardı ama unuttum. Ben olsam dolu dolu 25-26 yaşından önce ayrılmam Galatasaray'dan." dedi.

9 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Geçen sezon 3. ligden transfer edilen Kerem Aktürkoğlu, bu sezonki performansıyla alkış alıyor. 20 maçta 5 gol 4 asist yaparak 9 gole direkt katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, taraftarların da beğenisini alıyor.

Avrupa takımlarının scoutları tarafından izlenen Aktürkoğlu'nun, yakın zamanda transfer olması da mümkün gözüküyor.