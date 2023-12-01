Rıdvan Dilmen maç sonrası isyan etti: Fenerbahçe'de işi yok Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Nordsjaelland'a 6-1 mağlup olduğu maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, oyuna yaptığı hamleler üzerinden İsmail Kartal'ı eleştirdi.

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanındaki 6-1'lik Nordsjaelland hezimeti hakkında konuştu.

İsmail Kartal'ı eleştiren Dilmen, Fenerbahçe'nin radikal kararlar alması gerektiğini bildirdi.

"Sen çift forvete bile dönmüyorsun"

Sports Digitale'a konuşan Rıdvan Dilmen, maça yaptığı hamleler üzerinden İsmail Kartal'ı eleştirdi.

Galataray örneğini veren ve sarı-kırmızılıların 3 tane yemesine rağmen geri dönmek için çabaladığını aktaran Dilmen, İsmail Kartal'ı eleştirerek "Sen çift forvete bile dönmüyorsun." dedi.

İsmail Kartal'ın hamlelerinden dem vuran Rıdvan Dilmen, "25 tane yemeyi mi bekliyorsun. Forvet çıkıyor, forvet giriyor." dedi.

Fenerbahçe'nin farklı mağlup olabileceğini ama bir reaksiyon gösterilmemesinin çok rahatsız olduğunu aktaran ünlü yorumcu, "Bir tane uçak kiralayıp gitmiş gibiler." ifadelerini kullandı.

"6 gol yiyorsun sarı kart görmüyorsun"

Fenerbahçeli futbolcuların vurdumduymaz davrandığına değinen Rıdvan Dilmen, "6 gol yiyorsun sarı kart görmüyorsun." dedi.

"Maç 10 oluyordu." diyen Dilmen, Livakovic'in 3-4 tane çıkardığı pozisyonu hatırlattı ve "Livakovic de hayatında unutamadığı bir maç oynamıştır. Nereye geldim ben demiştir." şeklinde konuştu.

Fenerbahçe yönetimine seslenen ünlü yorumcu, "Duygularıyla oynamayan futbolcunun Fenerbahçe'de işi yok." ifadelerini kullandı.