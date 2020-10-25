Rıdvan Dilmen: Marcao normal bir futbolcu

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Brezilyalı stoper Marcao'nun çok abartıldığını söyledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Marcao'nun yaptırdığı penaltı nedeniyle soyunma odasına 1-1'lik skorla girmiş, ardından da Falcao'nun şık golüyle 2-1 öne geçerek maçı kazanmıştı.

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Brezilyalı stoper Marcao'nun çok abartıldığını söyledi.

"ANADOLU TAKIMINDA OLSA 5 KIRMIZI KART GÖRÜR"

Dilmen, "Marcao çok dağınık. Medyayı okuyorum Marcao'yu Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. Kötü oyuncu mu değil. Hiç ilerleme var mıderseniz yok. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin. Luyindama 6 ay oynamamış çıkar defanstan olmaz. Marcao gol yedirmek için çok uğraştı. Hoca bir pozisyonda çıldırdı." dedi.