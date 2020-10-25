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    Rıdvan Dilmen: Marcao normal bir futbolcu

    Rıdvan Dilmen: Marcao normal bir futbolcu

    Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği Brezilyalı stoper Marcao'nun çok abartıldığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2020 - 09:17
    • Güncelleme : 25.10.2020 - 09:34
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    Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

    Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, Marcao'nun yaptırdığı penaltı nedeniyle soyunma odasına 1-1'lik skorla girmiş, ardından da Falcao'nun şık golüyle 2-1 öne geçerek maçı kazanmıştı.

    Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Brezilyalı stoper Marcao'nun çok abartıldığını söyledi.

    Rıdvan Dilmen: Marcao normal bir futbolcu #1

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    Dilmen, "Marcao çok dağınık. Medyayı okuyorum Marcao'yu Beckenbauer falan yapıyorlar ama Marcao normal bir futbolcu. Dağınık, Anadolu takımlarında olsa senede 5 kez kırmızı kart görür. Kötü oyuncu mu değil. Hiç ilerleme var mıderseniz yok. 9 milyon euro falan diyorlar ya yanında birini daha verin gönderin. Luyindama 6 ay oynamamış çıkar defanstan olmaz. Marcao gol yedirmek için çok uğraştı. Hoca bir pozisyonda çıldırdı." dedi.

    Rıdvan Dilmen: Marcao normal bir futbolcu #2

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