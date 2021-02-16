Euro
8.4154
-0.46%
Dolar
6.925
-0.56%
Altın
405.82
-0.35%
Borsa
1.57
0.51%
Bitcoin
343.833
0.83%
EXEN Coin
17.57
1.15%
1ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 1 C

    Rıdvan Dilmen: Necip Uysal heykeli dikilecek bir futbolcu

    Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Necip Uysal'a övgü dolu sözler sarf etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.02.2021 - 10:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rıdvan Dilmen: Necip Uysal heykeli dikilecek bir futbolcu

    Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Siyah-beyazlılar rakibi 3-0'lık skorla yenmeyi başardı.

    NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, Gençlerbirliği - Beşiktaş maçını yorumladı. Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ta uzun yıllardır forma giyen Necip Uysal'ın performansından övgüyle bahsetti.

    Rıdvan Dilmen: Necip Uysal heykeli dikilecek bir futbolcu #1

    "NECİP UYSAL DA HEYKELİ DİKİLECEK OYUNCULARDAN BİR TANESİ"

    Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın taraftarın belki hayal ettiği bir futbolcu olmadığını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Futbolcuların heykelleri dikilir... Mesela Alex heykeli dikilecek kadar iyi bir oyuncuydu. Sergen Yalçın çok büyük bir oyuncuydu. Hagi de öyle daha da sayabilirim. Necip de heykeli dikilecek oyunculardan bir tanesi. Rıza Çalımbay, altyapıdan gelmiş, futbolu Beşiktaş'ta bırakmış. Necip Uysal'ı ben 11 yaşından beri tanıyorum. O da Rıza Çalımbay gibi olacak." dedi.

    Rıdvan Dilmen: Necip Uysal heykeli dikilecek bir futbolcu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir