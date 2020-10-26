Rıdvan Dilmen: Papiss Cisse, Mario Jardel gibi

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor maçında fileleri havalandıran Papiss Cisse'nin tarzını, Galatasaray'ın eski golcüsü Mario Jardel'e benzetti.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi.

"EROL BULUT'UN EN BÜYÜK SORUNU"

Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut'un en büyük sorunun Cisse-Samatta olduğunu ifade eden Dilmen, "Cisse-Samatta işi Erol Hoca'nın en büyük problemi olur. Benim düşünceme göre Erol Bulut, iki oyuncuya da 30'ar maç görev verse, Cisse daha çok atar. Samatta da iyi oyuncu ama sol açık olur mu? İş Samatta'ya yer aramaya gidiyor." dedi.

"CISSE, JARDEL GİBİ"

Cisse'yi Mario Jardel'e benzeten Dilmen, "Papiss Cisse leblebi gibi gol atıyor. Mario Jardel gibi ama Cisse de oyun görüşü de var. Webo, Kuyt, Sow olayına gidiyor hikaye. Bunu yapmak için orta saha bütünlüğünüz olmalı. Bence uzun vaadede Fenerbahçe'nin birinci santrforu Cisse olur." şeklinde konuştu.