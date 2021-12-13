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    Rıdvan Dilmen: Pereira ile yollar ayrılacak

    Rıdvan Dilmen: Pereira ile yollar ayrılacak

    Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından, "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 13.12.2021 - 23:07
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 23:09
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    Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep'e 3-2 mağlup oldu.

    Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir iddia geldi.

    Rıdvan Dilmen, Vitor Pereira ile yolların ayrılacağını söyledi. Canlı yayında konuşan Rıdvan Dilmen "Fenerbahçe, bu teknik direktör ile yollarını ayıracak. Beşiktaş'ı yense de ayıracak. Ali Koç ile görüşmedim, konuşmadım ama Ali Koç gönderecek." dedi.

    "PEREIRA SEZONU TAMAMLAYAMAZ"

    Ayrıca Rıdvan Dilmen "Vitor Pereira, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde sezonu tamamlayamaz. Mayıs ayını görme ihtimali yok. Fenerbahçe'de teknik direktör değişecek. Futbol bunu emrediyor. Futbolun emrettiğine karşı gelemezsiniz. 'Ali Koç devam edeceğim' mi diyor? Edemeyeceksin başkan, etme! Mümkün değil." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen: Pereira ile yollar ayrılacak #1

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