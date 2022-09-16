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    Rıdvan Dilmen rejiye sinirlendi

    Rıdvan Dilmen rejiye sinirlendi

    Canlı yayında rejiye sinirlenen Rıdvan Dilmen, yorum yapmayı yarıda kesip yerine oturdu. Ünlü spor yorumcusunun, "Gelsin reji anlatsın" çıkışı dikkat çekti.
    • 16.09.2022 - 10:20
    • Güncelleme : 16.09.2022 - 10:35
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    TV 8.5'ta yorumlarına devam eden ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, bu sezon reytinglerde beklenileni veremiyor.

    Acun Ilıcalı'nın büyük umutlarla transfer ettiği Dilmen, ilk 100'e girmekte bile zorlanıyor.

    Rıdvan Dilmen rejiye sinirlendi - İZLE

    Rejiye sinirlendi

    Öte yandan Avrupa Ligi maçlarını yorumlandığı Yüzde Yüz Futbol adlı programda ilginç bir tartışma yaşandı.

    Rejinin sunucu Murat Kosova'ya sürekli bir şeyler söylemesi üzerine araya giren Dilmen, Kosova'nın "Görüntülü analize geçmemiz için baskı yiyorum." sözlerine sinirlendi. "O zaman gelsin reji yorumlasın." diyen ünlü isim, yorum yapmayı bırakarak yerine oturdu.

    Rıdvan Dilmen rejiye sinirlendi #1


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