Rıdvan Dilmen: Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor

Süper Lig 2025-2026 açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK'yi 3 golle geçtiği Süper Lig'de sezonun ilk maçını değerlendirdi.

"REKABET KURUMU EL ATMALI"

Dilmen, HT Spor'daki açıklamasında kulüpler arasındaki farka dikkat çekti.

Dilmen, "Rekabet Kurumu'nun Süper Lig'e el atması gerekiyor. Üst düzey kulüplerle Anadolu takımları arasında müthiş bir fark var" diyerek, Süper Lig'deki mevcut durumun ele alınması gerektiğini söyledi.

"ANADOLU KULÜPLERİYLE ARADA MÜTHİŞ BİR FARK OLUŞTU"

Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

"Rekabet Kurumu'nun el atması gereken bir olay Süper Lig. Her geçen yıl makas açılıyor. Zaten büyük takımlar favoridir. Özellikle Kovid döneminde sporcu sağlığı adı altında 5 değişikliğe gidildi. Bence bu mutlaka tekrar masaya yatırılmalı. Şimdi üst ekonomik olarak üst düzey kulüpler, Anadolu kulüpleri arasında müthiş bir fark var. Gaziantep FK'nin kulübesiyle Galatasaray'ın kulübesi veya Antalyaspor'un Fenerbahçe'nin kulübesiyle... Kulüpler arasında büyük uçurum oldu.

"BURADA BİR UÇURUM VAR"

Zaten kaleci hariç 5 oyuncu değişikliği olduğu zaman sistem de kalmıyor. Fakat iyi oyuncular girdiği zaman sistem problemi pek arızaya neden olmaz. Şampiyonluğa oynayan takımlara baktığımız zaman bu yıl Galatasaray örneği topu topu İstanbul dışına 10 kez gidecek. Hatta birisi İstanbul dışı da değil, otobüsle 45-50 dakikada Kocaeli'ne gidecek. 10 deplasmanı kaldı Galatasaray'ın Gaziantep FK'den sonra 7 tane İstanbul takımı var. Gaziantep 17 deplasmana gidecek, burada da bir uçurum var.