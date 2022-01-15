Rıdvan Dilmen, Rizespor-Beşiktaş maçıyla ilgili belge yayınladı

Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de geçen hafta oynanan Rizespor-Beşiktaş maçında yaşanan bir pozisyon ile ilgili bir belge paylaştı. Dilmen, "Bu bir operasyondur." dedi.

Süper Lig'in 21.haftasında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi 1-0 kazandı.

Maçın ardından yorumcu Rıdvan Dilmen, değerlendirmelerde bulundu.

Dilmen, geçen hafta oynanan Rizespor-Beşiktaş maçında yaşanan bir pozisyon ile ilgili bir belge paylaştı ve adeta ateş püskürdü.

“BU BİR OPERASYONDUR”

“Bu belgeyi servis ettiler. Bu bir operasyondur." diyen Dilmen, "Bunu altını çizerek söylüyorum. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. Şerefim üzerine yemin ediyorum hiçbir hakemden falan almadım. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25-30 tane hakeme ulaşmış. Bir maçla ilgili istişare ediyorlar. Rize’nin evinde Beşiktaş’a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta.” diyerek büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

“BEN BÖYLER REZALET GÖRMEDİM”

Antep maçında VAR'ın neden devreye girmediğini anlamadığını belirten Dilmen, "Penaltıyı görmedim ama Batshuayi'nın ayağına basıldı. Bu kırmızı kart. Hakem Arda Kardeşler görmedi diyelim. VAR'dan neden çağırmadılar anlamıyorum. VAR'da Erkan Engin var. Sedye ile çıkarsa mı bakacaksınız VAR'a. Komik ve dramatik şeyler oluyor. İki hafta önce Pjanic'in ayağına darbe. Bugün de niye vermezler merak ediyorum. Futbol adil bir oyun ama adil olmadığını görüyorum. Hakemlerin kafası mı karışık? Ben futbol hayatımda böyle rezalet şeyler görmedim." ifadelerini kullandı.

“TFF’NİN HOŞUNA GİDİYOR EMRE KOCADAĞ’IN MHK’YE SALLAMASI”

Rıdvan Dilmen ayrıca TFF'ye ağır eleştiriler de bulunurken, "Türk futbolunda Emre bey de (Asbaşkan Emre Kocadağ) dahil olmak üzere görmediği bir şey var. TFF'nin hoşuna gidiyor MHK'ye sallanması. Hakemleri bu hale getiren TFF'dir. Sekizinci haftaya kadar kafa kafaya giden lig birden bire farklı bir hale geliyor. Üç takımın teknik direktörü gitmiş, konuyu sadece hakem olarak görmemek lazım. Trabzonspor iyi oynayıp kazandıkça üç büyüklerin psikolojisini bozdu. Bu kadar puan farkı da hakeme bağlanmaz. TFF'den birileri diyormuş ki Emre Kocadağ ve Rıdvan Dilmen hakemleri yapılandırıyormuş. Kim mi söylüyor bunları? Federasyonda üst düzey yöneticiler. Yalancılar söylüyor işte. Bu ekrandaki belgeler hakemlere gitti. VAR müdahalesi gereken pozisyonları yollamışlar. Bunlar sadece bende yok. Gazetecilerde de vardır. 25 30 tane hakeme ulaşmış. Rize'nin evinde Beşiktaş'a attığı golde hakem faulü görmüyor. Ceza sahasında bir karışıklık var. VAR buna müdahale etmeliymiş yazıyor kağıtta." dedi.