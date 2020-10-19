Rıdvan Dilmen: Şampiyon son 4 hafta kala belli olur

Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışı hakkında da konuştu.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya geldi.

5 golün atıldığı karşılaşmayı sarı-lacivertliler, 3-2 kazanmayı başardı.

Maçın yanı sıra lig yarışını da değerlendiren spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, şampiyonun 4 hafta kala belli olacağını söyledi.

Dilmen'in sözleri şu şekilde:

"Göztepe ve Fenerbahçe'nin mağlubiyeti yoktu bu maçtan önce. Önce 1'i cebime koyayım diye bakıyordu Göztepe, Fenerbahçe ise önce kazanmayı düşünmeliyim diye düşündü ki oyun da öyle başladı. Fenerbahçe golü buldu, sonra Göztepe buldu eşitlik oldu. 70'ten sonra 5-6 olabilecek durumlar oldu. Göztepe'de 3-4 oyuncu olmadığı zaman sorun oldu, Fenerbahçe'nin kadrosu geniş olduğu için 3-4 kişinin eksikliği sorun olmadı."





"FENERBAHÇE TRABZON'U YENERSE İLK YARIYI YÜZDE 80 LİDER KAPATIR"

"Göztepe maçı önemliydi Fenerbahçe için çünkü; Trabzonspor maçını kazanırsa, Fenerbahçe'nin ilk yarıyı 1. sırada bitirme ihtimalini yüzde 80'lerde görüyorum. Eğer sezona iyi başlanırsa bir hava yakalanıyor. Nazım neden lazım denirse işte bu gibi maçlar için lazım. Hasan Ali'nin alternatifi yoktu mesela geçmiş sezonlarda, bu sezon artık o kalmadı. Gökhan önümüzdeki hafta da olmazsa eyvah denmeyecek artık. Lemos yok, Serdar Aziz var mesela, o da milli takım oyuncusu."





"TARAFTAR BU SEZON İŞİ GÖTÜRÜRÜZ DİYEBİLİYOR"

"Camia ve Ali Bey bu sezon işinin kolay olmadığını biliyordu. Doğru planlamayla böyle bir takım oluşturuldu. Fenerbahçe taraftarı bu sezon biz işi götürürüz diyebiliyor. Fenerbahçe taraftarı biliyor ki, haftaya Slimani yok, Isla - Dirar yok, sol bek dirar yok, Frey yok, Zanka yok. Kafa daha rahat devam ediyor artık Fenerbahçe."

"ŞAMPİYON 4 HAFTA KALA BELLİ OLUR"

"Ligin son haftasına kadar puan kayıpları illaki olacaktır ama en az 4 hafta kala şampiyon belli olur diye düşünüyorum. Fenerbahçe de Galatasaray da olabilir bu."