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    Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yeni sezonda Beşiktaş'ı çalıştırmayacağını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 00:58
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    Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş'ı reddetti

    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yeni sezonda takımı çalıştırp çalıştırmayacağı merak edilirken, gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.

    Siyah beyazlı kulübe şampiyonluk yaşatan Sergen Hoca'nın yönetimle anlaşmakta zorlandığı iddia edilirken, hocanın kendisiyle görüştüğünü yazan Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'la anlaşmaktan çok uzak olduğunu, tekliflere rağmen yorulduğunu ve hocalık yapmayı düşünmediğini belirtti.

    "HABERLERİ OKUYUNCA ŞOK OLDUM"

    Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

    "Haber sitelerini okuyunca şok oldum!! Sergen Yalçın Bjk yönetiminin tüm tekliflerine rağmen yoruldum! Çalışmayı düşünmüyorum! Yarın son kez görüşülecek yazıyor! Hemen Sergen Yalçın hocamızı (kardeşimi) aradım! Haftada birkaç kez görüşüyordum!

    Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş ı reddetti #1

    "TARAFTARI ÜZMEK İSTEMEMEM AMA ÇALIŞMAYACAĞIM DEDİ"

    Süreç uzadıkça hergün daha fazla üzülüyordu! Biraz önce görüştüğümde, “yazabilirsin Hocam” dedi. “Kimseyi kırıp dökmeden, başta yönetim ve taraftarımızı da asla üzmek istemem ama dönüşü yok artık bu sürecin ve çalışmayacağım” dedi!!

    Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş ı reddetti #2

    "TAVSİYEME RAĞMEN KARARI KESİN, UMARIM YANILIRIM"

    Ben yine de; BJK Başkanı ve yönetiminin, Sergen hocalarını çok seven taraftarlarıyla bir şekilde tekrar bir araya gelmesini bütün samimiyetimle arzuluyorum! BJK - Sergen Yalçın kopması beni FB’li bir futbol adamı olarak üzdü!!

    Ancak ısrarla büyüğü olarak tavsiyeme rağmen kararının kesin olduğunu hissettim! Umarım yanılırım!"

    Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın Beşiktaş ı reddetti #3

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