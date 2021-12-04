Rıdvan Dilmen: Sergen Yalçın ve öğrencileri şampiyon olamaz

Beşiktaş'ın Kasımpaşa'yla berabere kaldığı maçın ardından Rıdvan Dilmen, "Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyon olma ihtimali yok!" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken siyah-beyazlılar, üst üste 5. maçından da galibiyet alamadı.

Son 5 maçın 4'ünü kaybeden Beşiktaş, Süper Lig'de 9. sırada kaldı.

Karşılaşmanın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, siyah-beyazlıların performansını yorumladı.

Dilmen açıklamalarında, "Beşiktaş çok demorize olmuş durumda camiası, başkanı ve yöneticisi olarak, teknik direktörü istifa etmiş kabul edilmemiş, bu gelişmeleri izleyen bir oyuncu grubu var ve sadece dışarda değil, sahada da izliyorlar. Oyuncular, 'Maç oynanıyor, biz de oynuyoruz' diye sahaya çıkıyorlar. Herhangi bir reaksiyon yok, taraftar bunu haketmiyor.

Bir teknik direktör oyuncuya 'Kötü oynayın' demeyeceğine göre, tabii ki oyuncularda sorumluluk almalı. Ama teknik direktör de sorumluluk almalı! Ne zaman yapmalı bunu? Lige başladığında B, C ve D planlarını hazırlayarak.

“ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ YOK”

Sergen Yalçın ve öğrencilerinin şampiyon olma ihtimali yok! Bana göre zaten büyük takımlar maalesef bizi mahcup etmemek için her maç puan kayıplarına devam ediyorlar. Ama bazen kötü gidişatlarda iyiye yakın bir skor yakaladığınız zaman, o alışkanlığınızı terk edebilirsiniz.

Teknik direktörün istifa niyeti, başkana 'Bir şey veremeyeceğimi anladım' demesidir. Neden? Çünkü hoca bu tabloyu görüyor, birlikte yaşıyor oyuncularla, 'Taktiği ve antrenman metodunu değiştirdim, hiçbir şey olmadı' diyor.

“FENERBAHÇE MAÇINI BEKLİYOR”

Sergen Yalçın, Beşiktaş olmasaydı şu an çoktan bırakmıştı. Fenerbahçe maçını bekleyeceğini düşünüyorum. Sergen Yalçın çaresiz, oyuncular reaksiyonsuz ve duygusuz durumda. Antrenör oyunucuyu, oyuncu antrenörü sevmek zorunda değildir ama büyük takımdaysan işini yapacaksın. Beşiktaş'ın oyuncu grubunun son 15 yılda bu kadar isteksiz olduğunu görmedim." ifadelerini kullandı.