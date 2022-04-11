Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumlayan Rıdvan Dilmen, mağlup olan sarı kırmızılı ekibin performansı için, "20 yıldır derbilerde gördüğüm en zayıf Galatasaray" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahaasında ağırladığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında yorumlayan Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Galatasaray, Muslera'ya 18 geri pas yaptı"

"Maç başında Fenerbahçe'nin önde basacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Benzer pozisyonlarda üç ya da dört denemede Fenerbahçe golü buldu. Van Aanholt arkasında kaçırınca topu gol oldu. Galatasaray'ın oyunu Anadolu takımı gibiydi. İlk yarı sadece Kerem'in bulduğu pozisyon vardı. Galatasaray takımı 18 kez Muslera'ya top oynamış geri pas yapmış."

Rıdvan Dilmen: Son 20 yıldır gördüğüm en zayıf Galatasaray - VİDEO



"Torrent uyudu, sağ tarafı kapatmadı"

"Çok yüksek sayı bir derbide bunu yapıyorsan rakibin hatasını bekliyor olursun. Sağ taraftan geliyor Fenerbahçe iki taraftan gelseydi farklı olurdu. Fenerbahçe'nin oyun üstünlüğü belli. 18 ile 26. dakikada Torrent'in uyuması sağ tarafı kapatmaması gole sebep oldu. Maçın hakemi Atilla Karaoğlu başarılı bir yönetim gösterdi. Kartların iyi kararlar verdi."





"Fenerbahçe'nin kadrosu daha kaliteliydi"

"Yıllardır klasik bir cümle vardır favoriler kaybeder. Ama ben buna katılmam. Her büyük kendi stadında avantajlıdır. Futbol iyi oyuncularla oynanan bir oyundur. Oyuncular arasında kalite farkı varsa ve doğru oynuyorsa çok net favoridir. Kadro kalitesi olarak Fenerbahçe çok daha iyiydi. Galatasaraylı arkadaşlar alınmasın. Babel son yılları kurtarıcı Arda giriyor. Galatasaray'ın kadrosu Fenerbahçe'nin yedekleri demekti."

"Son 20 yılın en zayıf Galatasaray kadrosu vardı"

"Ligi tanımayan bir teknik direktör var. Torrent bir tarafta ligi çok iyi bilen İsmail Kartal var. Ali Koç'un hafta içinde bir sohbette cümlesi var. Tek pişmanlığım Aykut Kocaman ile devam etmemekti dedi. Cocu geldiğinde bir şey diyemeyiz. Takımları ve Fenerbahçe'yi çok iyi bulan bir isim İsmail Kartal. Bugün Fenerbahçe Galatasaray maçlarında gördüğüm en zayıf Galatasaray'dı maça ortak olabilirdi. Fenerbahçe vitesi yüksek oynasa daha farklı olurdu. İkinciyi bulunca maçı bitirdi. Kötü bir teknik adam vardı (Pereira) iyi çalışmıyordu şimdi tam tersi."

"Galatasaray'ın kadrosu son 20 yılın en zayıf kadrosu. Galatasaray'ın Torrentli dönemine bakalım çok düşük. Doğru tercih yapmak zorundasınız."





"Ben anti Fenerli değilim, çocukluktan Fenerliyim"

"Fenerbahçe'nin de Pereira ile oyunu iyi değildi. Biz söyledik görünen köy kılavuz istemez. Ben anti Fenerli değilim çocukluktan Fenerliyim. Büyük takımlar koparsa Guardialo gelse toparlayamaz. Fenerbahçe'nin kadrosu aynıydı her futbolcu vardı. Sezon başında başka bir teknik adam olsaydı Fenerbahçe bu kadroyla şampiyonluk yarışında olurdu. Pereira'nın Osayi ve Ferdi üzerinde olumlu etkileri de vardı."





"Taylan kötü değil, ama ben Fernando'yu gördüm"

"Galatasaray ilk yarı 18 geri pas verdi. Fenerbahçe Galatasaray maçının ilk yarıdaki üçüncü golü bulacakken Crespo atmıştı. Ama bugün çubuklu takım daha iyiydi. Fenerli oyuncularda gergindi. Galatasaray hiç bir şey yapmadı. Ama 1-1 berabere de bitirebilirdi Galatasaray. Taylan kötü oyuncu mu değil ama ben Fernando'yu gördüm. Galatasaray çok para harcadı ama karşılığını hiç alamadı."