Rıdvan Dilmen: Terim olsa başka olurdu

Galatasaray'ın Başakşehir ile berabere kaldığı maç hakkında konuşan ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, "Fatih Terim kalsaydı 60 puan cebinde olurdu" ifadelerini kullandı.

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçı yorumladı.

İşte Dilmen'in öne çıkan yorumları:

"Başakşehir'in ikinci yarıda oynadığı 30 dakikalık bölüm gerçekten yüksek kalite bir oyundu. Bu maçın sonunda Başakşehir'in 2 puan kaybettiğini söyleyebiliriz.

Torrent ikinci yarının başlarında yaptığı Pulgar değişikliği ile skoru korumaya yönelik bir hamle yaptı."





"Forvet için eziyet"

"Barış Alper Yılmaz son dakikalarda 2 pozisyonun içinde var. Takım böyle bir durumdayken Morutan, Barış gibi isimlerin daha çok forma giymesi gerektiğini düşünüyorum.

Berkan, Taylan ve Pulgar'dan oluşan bir orta sahanın önünde oynamak bir forvet için zulüm gibi bir şeydir herhalde. Pas mı atarlar iftira mı belli değil!"





"Terim çok erken gitti"

"Fatih Terim takımdan çok erken ayrıldı. Takımın başında olsaydı muhtemelen yine şampiyon olamazdı ama cebinde 60 puan olurdu.

Torrent, ligi çok küçümsüyor. Yanlış anlaşılmasın ama burası da Uganda Ligi değil. Bu kadronun bu sıralamada yer alacak kadar kötü bir kalitesi yok, bu saygısızlıktır."





"Torrent'in özgeçmişinde G.Saray olması büyük olay"

"Torrent'in taktik disiplin sağlama arzusunu anlayabiliyorum ancak takımın Torrent ile olan puan ortalamasına bakalım, son yılların en kötülerinden biridir. Torrent için özgeçmişine Galatasaray eklemek büyük bir olay.

Emre Belözoğlu bana göre dünya çapında bir teknik direktör olacak. Başakşehir ile 2.00 puan ortalaması yakalamış durumda. Gerçekten çok kafa yoruyor bu işe."