Rıdvan Dilmen: Tete'nin ilk 11'de son maçıydı Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Samsunspor'u 4-2 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Rıdvan Dilmen, Galatasaraylı Tete'nin sahaya son kez ilk 11'de çıktığını öne sürdü.

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Süper Lig'in 5. haftasında konuk ettiği Samsunspor'u 4-2 yenen Galatasaray, yenilmezlik serisini sürdürdü.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 43 bin 413 taraftar önünde oynanan mücadeleye hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 7. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kerem Aktürkoğlu'nun 29. dakikada, Abdülkerim Bardakcı'nın ise 42. dakikada bulduğu gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarının ilk dakikasında Landry Dimata'nın bulduğu golle skoru 3-1'e getiren Samsunspor, 58. dakikada ise Carlo Holse'nin golüyle farkı 1'e indirdi: 3-2. Oyunun kontrolünü elinde bulunduran Galatasaray, 67. dakikada Mauro Icardi ile bir gol buldu ve sahadan 4-2 galibiyetle ayrıldı.

"İlk 11'deki son maçıydı"

Mücadelenin ardından TV 8,5'ta değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın yeni transferi Tete'nin Samsunspor karşısında son kez ilk oynadığını öne sürdü.

Okan Buruk'un ön bölgede Tete'yi bir kez daha denediğini vurgulayan Rıdvan Dilmen, şu sözleri sarf etti:

Bak bir daha denedi diyorum bu ilk 11'deki son maçıydı söyleyeyim size.

Tete'nin gelişime açık olduğunu ancak şu anda Galatasaray seviyesinde olmadığını bildiren ünlü yorumcu, "Oradaki oyuncu bence Hakim Ziyech'tir." dedi.

"Türkiye sınırlarında Kerem'i kesecek oyuncu yok"

Kerem Aktürkoğlu'nun Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte en iyi gelişim gösteren futbolcu olduğunu kaydeden Dilmen, Zaha'nın oyuncuyu kesme ihtimaline değindi. Ünlü yorumcu, "Şu anda Kerem'i kesecek Türkiye sınırlarında oyuncu yok." şeklinde konuştu.

"Muazzam maç yönetti"

Maçın hakemi Cihan Aydın hakkında konuşan Dilmen, şu ifadeleri kullandı: