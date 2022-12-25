Rıdvan Dilmen: Trabzonspor 7'ye giderdi

Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'u eleştiren Rıdvan Dilmen, Trabzonspor'un tarihi farkı kaçırdığını söyledi.

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor kendi sahasında lider Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.

Rıdvan Dilmen, maçı ardından TV8,5'ta önemli açıklamalarda bulundu.

"Altay direnemedi"

Dilmen, "İlk yarıda kayda değer bir şey yok. Hakemi çok beğendim ama Batshuayi'ye çok anlamsız bir sarı kart verdi. Her şeye aykırı bir sarı karttı. Jesus şimdi çıkarmak zorunda. Skora bağlı olarak kazanan için bravo çok iyi yaptı diyemeyiz. Futbol bir oyun. Bugünkü oyuna baktığımız zaman maç 11'e 10 kaldığında Altay direnemedi artık. Maç 7'ye falan giderdi. 4 tane çok net pozisyonu vardı Trabzonspor'un." ifadelerini kullandı.

"Hayal kırıklığına uğratan performans"

Jorge Jesus'un derbiye hazırlanmadığını da belirten Dilmen, şunları söyledi: "Fenerbahçe oyun disiplininden tamamen kopmuştu. Abdullah Avcı'nın tercihlerini konuşuruz ama Fenerbahçe için konuşursak Jorge Jesus çok kötü hazırlanmış maça. King'in pozisyonu dışında pozisyon yok. Ona rağmen 35 dakika falan iyi oynadı. Batshuayi'yi beğenmeme rağmen ilk önce Valencia'yı seçerim. Katar'dan yüksek moralle geldi. Fiziken de mental anlamda da fit durumda. Çok güzel bir özelliği de kanatta oynayabiliyor olması. Batshuayi'nin böyle bir özelliği yok. Forvetlerin ortasında kayboldu. Devrede iki değişikşik yapması gerekiyordu Jesus'un. Kırmızıya kadar gelen 12 dakikayı boşuna oynadı. Crespo kart görmese de iyi oynayamıyordu. Beni hayal kırıklığına uğratan bir performansı vardı. Çok anlamsız bir hareket yaptı. Jesus 52'de düşündüğünü devrede yapacaktı.





"Trabzon tarihi farkı kaçırdı"

Jesus'un lider ruhunu ve farklı bir oyun tarzını benimsemesini beğeniyorum. Bence ilk yarıdan itibaren maçın sonuna kadar bu maçı Trabzon'dan önce Jesus'a yazarım. Bizim hakemlerimizin Dünya Kupası'ndan ders çıkarma ihtimali yok. Bu maç Katar'da olsa en fazla 4 sarı kart çıkar. Oyuncuyu tutacaksınız. Crespo yanlış atıldı demiyorum, bunu Jorge Jesus'a yazıyorum. Özel bir durumu yoksa formasını koyar onunla maça başlarım. Benim gördüğümü o da görmüş. Bu belli, o değişiklik yapılacak zaten. 4'lü savunmaya döndüğünde iki stoper de ağır. Ben olsam asla Serdar'ı çıkarmam. Fenerbahçe aslında 3-4-3'ü iyi oynayan bir takım. Bunun en iyi avantajı da Ferdi ile Osayi. Rossi oyuna girdikten sonra kalemi attım artık. Karma karışık bir şey oldu. Trabzonspor tarihi bir farkı kaçırdı."