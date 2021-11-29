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    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor yüzde 97 şampiyon

    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor yüzde 97 şampiyon

    Fenerbahçe'nin Göztepe ile 1-1 berabere kalmasının ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, "Bugün itibarıyla Trabzonspor yüzde 97 şampiyon oldu" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 22:07
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 22:12
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    Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor ile farkı açtı.

    Fenerbahçe'nin Göztepe ile deplasmanda oynadığı karşılaşmadan 1 puanla dönmesi bordo-mavili takımın işine yaradı.

    Fenerbahçe'yi de 12 puan gerisinde bırakan Trabzonspor en yakın rakibi Konyaspor'a da 10 puan fark atmış durumda.

    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor yüzde 97 şampiyon #1

    "TRABZONSPOR YÜZDE 97 ŞAMPİYON OLDU"

    Bu sonuçların ardından ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den çarpıcı bir açıklama geldi.

    Maç sonu TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Bugün itibarıyla Trabzonspor yüzde 97 şampiyon oldu. Yüzde 1 Galatasaray’ın , yüzde 1 Fenerbahçe’nin, yüzde 1 de Beşiktaş’ın şansı var.” ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen: Trabzonspor yüzde 97 şampiyon #2

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