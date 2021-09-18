Rıdvan Dilmen, TRT ile yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddialarına yanıt verdi.

TRT Spor'da yayınlanan %100 Futbol programının yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT'den, yılda 8.5 milyon TL maaş aldığı yönündeki iddialara canlı yayında yanıt verdi.

"1 TL ALMADIM, ALMAYI DA DÜŞÜNMÜYORUM"

Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "TRT'den 1 TL para almadım, almayı da düşünmüyorum. Sözleşmem de yok, sözleşme dahi yapmadım. Sağ olsunlar beni ekranda görmek istediler, hem kurum hem vatandaş. İstemeyen olabilir, beğenmeyen olabilir, ona da saygı duyuyorum. Türkiye'nin yüzde 99'una ulaşan bir kanalda olduğum için ben mutluyum" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen: TRT'den 1 TL para almadım-Video

"YILLIK 8.5 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI" İDDİASI YAZILDI

Fanatik Gazetesi yazarı Orhan Yıldırım, TRT'de yorumculuğa başlayan Rıdvan Dilmen'in yıllık 8,5 milyon TL, aylık ise 710 bin TL'ye anlaştığını iddia etmişti.