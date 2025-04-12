Rıdvan Dilmen, Victor Osimhen'in geleceğiyle ilgili söylediklerini değerlendirdi

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Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2 golle geçti.

Mücadeleyi HT Spor ekranlarında değerlendiren Rıdvan Dilmen, Osimhen'in karşılaşmanın ardından yaptığı, "Hep söylentiler oluyor benimle ilgili. Ben anı yaşıyorum. Kulübün ve hayatın tadını yaşıyorum. Takımım ve 5. yıldız için savaşıyorum. Transfer konusunda sezon sonunda göreceğiz ama her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." açıklamasıyla ilgili konuştu.

Dilmen'in Osimhen'in "Her şeye rağmen Galatasaray sonsuza kadar kalbimde olacak." ifadesi için yaptığı yoruma dikkat çekti.

"GALATASARAYLI HER FUTBOLSEVER SAYGI DUYMALI"

Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Ben, Galatasaray'ın konuşulan rakamları Osimhen için bulacağını düşünüyorum ama yeterli olacağını düşünmüyorum. Ona da her Galatasaraylı, her futbolseverin saygı duyacağını düşünüyorum. Muhtemeldir Avrupa'daki en büyük 5-6 kulüpten biri isteyecektir Osimhen'i, belki de istemişlerdir. Dolayısıyla şöyle okumak lazım Arda Güler'e Real Madrid yerine Leicester City teklif yapsa "Gitme" derim.

"OSİMHEN TEMMUZ AYINDA AÇIKLAR"