Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Ntv'de maçları yorumladığı programda, hakkında çıkan dedikodulara sert bir şekilde cevap verdi.

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen canlı yayında ateş püskürdü.

Dilmen Ntv'de yayınlanan %100 Futbol programında hakkında çıkan dedikodular hakkında konuştu. Kendisine "şeytan" denilmesine sinirlenen Dilmen çok sert bir şekilde cevap verdi.

Hakkında çıkan konuşmalara cevap veren Dilmen, "Yarın akşam belgelerle geliyorum. Her şeyi tek tek açıklayacağım. Türk futbolunu kutuplaştırmaya çalışanlar var. Hazır olsunlar, yarın akşam açıklayacağım.

"BANA KİMSE ŞEYTAN DİYEMEZ"

Benim adım Rıdvan, soyadım Dilmen. Bana oyun sahasındaki oyunuma dair Şeytan dendi. Benim şahsiyetime karşı kimse şeytan diyemez. Benım adım Rıdvan. Bana kimse şeytan diyemez. Çıkıp ispatlamak zorundasınız o zaman.

Benim MHK başkanını göreve getirdiğim iddia ediliyor günlerdir. Bunu iddia edenler bunu ispatmak zorunda.

Rıdvan Dilmen: Yarın akşam belgelerle geliyorum VİDEO



"YARIN AKŞAM AÇIKLAYACAĞIM"

Türk futbolunu dizayn etmeye çalışanlar yarın akşam hazırlansınlar, kimin vatansever olduğunu, kimin terör örgütü liderleriyle beraber olduğunu yarın akşam açıklayacağım..." ifadelerinde bulundu.





"BEN ONA YARIN GÖSTERECEĞİM ALZHEİMERI"

Dilmen, kendisi hakkında "RıdvanDilmenSezonu" paylaşımı yapan İbrahim Seten hakkında açıklamalarda bulundu. Dilmen, ''İbrahim Seten, bana 'Alzheimer olmuşsun' diyor. Ben, ona yarın göstereceğim alzheimerı! Söz uçar yazı kalır.

Birkaç yıldır sabrediyorum ama İbrahim Seten yarın akşam hafızamın ne kadar iyi olduğunu görecek.

16 senedir bu sektördeyim. Ben kaç kere Galatasaray'ın şampiyonluğunu gördüm. Ben asla haram yemem, yedirmem.'' ifadelerini kullandı.



