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    Rıdvan Dilmen yorumculuğa geri döndü

    Rıdvan Dilmen yorumculuğa geri döndü

    Yorumculuğa ara veren Rıdvan Dilmen, önümüzdeki sezondan itibaren TRT Spor'da kariyerine devam edecek.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 12:44
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    Geçtiğimiz yıl futbol yorumculuğuna ara veren Rıdvan Dilmen, yeniden televizyon ekranlarına geri dönüyor.

    Uzun yıllar boyunca NTV ekranlarında 'Yüzde Yüz Futbol' programıyla yorumlarını paylaşan Rıdvan Dilmen, yeni sezondan itibaren TRT Spor'da yer alacak.

    Rıdvan Dilmen yorumculuğa geri döndü #1

    TRT AÇIKLADI

    TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "%100 FUTBOL artık TRT Spor'da. Futbolculuğu ve yorumculuğuyla bir marka olan Rıdvan Dilmen, gündemi TRT Spor'da belirleyecek. Futbolun referans programı, devre arası ve maçların bitiminde karşınızda olacak." ifadelerini kullandı.

    Rıdvan Dilmen yorumculuğa geri döndü #2

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