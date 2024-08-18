Rıdvan Dilmen’den Ali Koç’a yapılan saldırıya sert tepki

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Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

Bu müsabakanın ikinci yarısında yaşanan olaylar ise karşılaşmanın önüne geçerek geceye damgasını vurdu.

Maçta yaşananlar üzerine kulübün efsane oyuncularından Rıdvan Dilmen, açıklamalarda bulundu.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Dilmen şu ifadelere yer verdi:

Sayın Başkanımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum! Bu saldırı hepimize yapılmıştır!!! Bizler her daim Başkanımızın yanındayız. Geçmiş olsun Sayın Başkanım.