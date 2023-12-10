Rıdvan Dilmen'den Beşiktaş'ı yenen Fenerbahçe'ye övgüler! Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 3-1 yendiği maçın ardından sarı-lacivertli takımı övdü. Dilmen, "Herhalde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay" dedi.

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Süper Lig’in 15’inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş’ı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Dzeko, 63’üncü dakikada penaltıdan Tadic ve 90+6’ncı dakikada Szymanski kaydetti.

Siyah-beyazlı ekibin tek golü ise 24’üncü dakikada penaltıdan Chamberlain’den geldi.

Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle puanını 40'a yükselterek yeniden liderlik koltuğuna oturdu. Siyah-beyazlılar ise 26 puanda kaldı.

Zorlu mücadelenin yankıları sürerken ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe mücadelesine dair oldukça dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"Lig tarihinde görmedim"

TV8.5 kanalında yayınlanan “%100” adlı programda açıklamalarda bulunan Dilmen şunları dedi:

Herhalde lig tarihinde 2 puanlı sistemde dahil olmak üzere +29 averajla 15. hafta bitirilmemiştir. Ben mümkün görmüyorum. Çok büyük olay. Fenerbahçe'nin muhtemel puan kaybedeceği maçlar vardır. Adana'da iyi top oynamıştı. Kazandığı bir çok deplasmandan iyi oynamıştı. Hayırlı mağlubiyet deriz ya. Hayırlı mağlubiyet Trabzonspor oldu. Bir kendine geldi. 'Çantada keklik değil, kendimize gelelim' dedi oyuncular. Deplasmanda da 6 yiyince gerçekten zordur. O takım oralardan döndü ve bu duruma geldi.

"Hak eden Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin maçı hak ettiğini belirten Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

İsmail hoca takımı o kadar iyi hazırlamış ki bunu çok net gördük. Bu takımın kalitesine konsantrasyonu da eklediğiniz zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Benim görüşüme göre daha fazla galibiyet isteyen, daha sakin, daha klas olan, 90 dakika üstünlüğü bulunduran Fenerbahçe oldu. Hak eden de Fenerbahçe oldu.

"Fenerbahçe kolaylaştırdı"

Rıdvan Dilmen, sözlerine şu şekilde devam etti:

Birinci dakikadan itibaren Fenerbahçe sanki Kadıköy'de oynarcasına müthiş agresif, sakin ve isabetli başladı. Rakibe hemen hemen Gedson dışında maç boyu pozisyon vermedi. Penaltı da kendi hatasıyla geldi. Livakovic geldiği günden beri belki de yere yatmadığı maç bu maçtır. Penaltı dışında yere yattığını hatırlamıyorum. Beşiktaş çok büyük camia. Türkiye'de ilk kurulan kulüp. Bu oyuncular sezona kötü başladığı ama kongre heyecanıyla taraftarda coşkulu şekilde stada geldi. Bu taraftar önünde oynamak kolay değil ama kolaylaştıran Fenerbahçeli oyuncular oldu. O sakinlikle Fenerbahçe golü de buldu golü de yedi.

"Beşiktaş 1 dakika zorladı"

Dilmen, Beşiktaş'ın yalnızca 1 dakika Fenerbahçe'yi zorladığını söyledi.

Maç öyle bir hal aldı ki uzatma dakikasını gören Beşiktaşlı oyuncular bile 'bu 11 dakika nerden çıktı' demiştir. Çünkü bu maçın dönme şansını hiçbir Beşiktaşlı görmüyordu. Maçta 107 dakika boyunca bir tek 70 ila 71. dakika arasında Beşiktaş, Fenerbahçe yarı alanında karambol falan yapıp zorlayabildi. Onun dışında 107 dakika boyunca muhteşem bir Fenerbahçe takımı izledik.

"Haksız rekabet var"

İki takım arasında haksız rekabet olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri sarf etti:

Beşiktaş 6 yerliyle oyuna çıktı. Bir kere haksız rekabet var orada. Çünkü yerli kalitesi yüksek değil. Bana bu Beşiktaş'tan Fenerbahçe'de oynayabilecek iki tane oyuncu söyleyin. Fenerbahçe rakip ceza sahasına o kadar çok girdi ki... Fenerbahçe oraya geldiği zaman her şeyi yapabilir. Ben bir gün abarttım, 10 olursa kimse şaşırmasın diye. Oyuncular devamlı arıyor. İsim farketmeksizin sürekli gol arıyorlar.

"Derbi tarihinde göremeyiz"

Rıdvan Dilmen, son olarak şu ifadeleri kullandı: