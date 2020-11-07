Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynarsan 14 kere de yenilirsin

Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a: Böyle oynarsan 14 kere de yenilirsin

Süper Lig'de Konyaspor'a yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, yorumcu Rıdvan Dilmen tarafından eleştirildi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 yenildi.

Karşılaşmanın ardından maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, sarı lacivertli takımın yeni teknik direktörü Erol Bulut'un oyun planını eleştirerek şunları söyledi:

"EROL HOCA ÇOK RİSK ALIYOR"

"Erol Hoca'da şunu görüyorum, çok risk alabilen bir teknik adam. Çok risk alan teknik adama 'Hayır' demem ama bir de gerçekler vardır."

"MERT BU DURUMU GÖRSEYDİ, GALATASARAY'A GİDERDİ"

"Mert Hakan Yandaş bugün bu durumu görmüş olsa, Galatasaray 'a gidebilirdi. Nereden bilsin, Fenerbahçe isteyince gitmiş. Mert Hakan bu akşam kadro açıklandığında yıkılmıştır."

"HOCAM BÖYLE OYNARSAN 14 KERE DE YENİLİRSİN"

"Namağlup şampiyon olmak kolay değil. 4-5 mağlubiyetle şampiyon olabilirsiniz. Erol Hocam sen böyle oynarsan 4 değil, 14 kere de yenilirsin."