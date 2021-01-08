Rıdvan Dilmen'den Erol Bulut'a 'topla oynama' eleştirisi

Rıdvan Dilmen, Alanyaspor maçında takımını yüzde 29 oranında topla oynatan Erol Bulut'u eleştirdi. Dilmen, "Fenerbahçe böyle oynarsa şampiyon falan olamaz" dedi.

Süper Lig'in 17. haftasının kapanış maçında sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'nin, topu rakibini vererek oynaması eleştiri konusu oldu.

"KAFA KAFAYA OYUN BEKLERDİM"

Konuk ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan'ın, "Fenerbahçe çok büyük bir camia. Ancak ben kafa kafaya oyun beklerdim. 5 büyük ligde topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır." demesinin ardından benzer bir yorum da Rıdvan Dilmen'den geldi.

"TOPU RAKİBE BIRAKIRSAN ŞAMPİYON OLAMAZSIN"

Dilmen, "Erol Hoca 'Topu rakibe bıraktık' diyor ama sonra da '1-0 psikolojik etkisi oldu, top rakipte kaldı' diyor. Burada bir çelişki var. Sakın hocam 1-0'dan sonraki gibi oynama, 1-0'dan önceki gibi oyna. Topu rakibe bırakırsan şampiyon falan olamazsın." dedi.

YÜZDE 71'E, YÜZDE 29

Rakibini geride karşılayan ve oyunun kontrolünü Alanyaspor'a veren sarı-lacivertliler, maç boyunca yüzde 29 topla oynama oranıyla oynadı.