Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe maçı sonrası iddia: Süper Lig rekoru kırılabilir Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin deplasmanda Pendikspor'u 5-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalar yaptı. Rıdvan Dilmen, bu sezon Süper Lig tarihinin rekorunun kırılabileceğini iddia etti.

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin farklı kazandığı Pendikspor maçı sonrası konuştu.

Bu sezon Süper Lig'de Fenerbahçe ve Galatasaray'ın seviye farkından bahseden Rıdvan Dilmen, 2023-24 sezonunda puan rekoru kırılabileceğini öne sürdü.

Süper Lig'de yeni sezonun tarihte hiç olmadığı kadar farklı başladığını kaydeden Dilmen, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan rekoru için çekişeceğini bildirdi.

"En çok puan toplayan iki takımı göreceğiz"

Süper Lig'de bu sezon puan rekorunun kırılacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Bu sezon, Süper Lig tarihinde olmadığı kadar farklı başladı ve devam ediyor. Lig tarihinin en çok puan toplayan iki takımını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe 10. haftası geride kalan Süper Lig'de yoluna kayıpsız şekilde devam ederken, Galatasaray 9 galibiyet, 1 beraberlikle Sarı-Lacivertlileri takibini sürdürüyor.

Fred ve Becao sözleri

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Pendikspor-Fenerbahçe maçında sakatlanan Fred'in Trabzonspor'a karşı muhtemelen oynayamayacağını söylerken, Becao'nun zorlu müsabakaya yetişeceğini kaydetti.