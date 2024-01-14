Rıdvan Dilmen'den Fernando Santos açıklaması: İyi oyun iyi topçularla oynanır mantalitesinde Karagümrük'ü 3-1 mağlup eden Beşiktaş'ın yeni hocası Fernando Santos ile olan performansını spor yorumcusu Rıdvan Dilmen yorumladı.

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Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 3-1 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ın sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi...

Beşiktaş aman aman oynadı diyemeyiz ancak son iki maçtır çok mücadele ediyor. Oyuncular sezon başında 'Başkan gidecek, teknik direktör gidecek' şeklinde düşünerek oynarken şimdi yeni değişimle birlikte kendilerini düzelttiler.

"Bana göre sahanın en iyisi Salih"

Bana göre sahanın en iyi oyuncuları Salih, Zaynutdinov ve Semih Kılıçsoy. Fernando Santos'un kafasındaki orta saha üçlüsü Amir, Gedson ve Salih Uçan olmuş gibi duruyor.



Futbol tecrübe oyunu. Beşiktaş tecrübeli şekilde 45-60 arası süreci atlattı ve skoru almayı başardı. Rashica hocanın gelmesiyle birlikte yükselişe geçti.



Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'ın bu kötü geçen sezonda çıkardığı en büyük cevher oldu. Ben uzun vadede Ghezzal, Semih Kılıçsoy kanatları olacağını düşünüyorum.

"İyi oyun iyi topçularla oynanır mantalitesinde"