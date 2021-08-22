Rıdvan Dilmen'den Gaziantep FK-Beşiktaş maçı yorumu

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK-Beşiktaş maçının ardından mücadeleyi değerlendirdi. Dilmen, Atiba'nın Rıza Çalımbay olurken, Alex olmayı abartmaması gerektiğini söyledi.

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, 0-0 biten Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi.

N'Sakala'nın sağlığının her şeyden daha önemli olduğunu vurgulayan Rıdvan Dilmen, "100 dakika oynandı oyun, çok uzun bir süre bu. Maçın ilk yarısı ortada. 35-45 arası Beşiktaş hücum yapmak istedi ama rakibini açamadı. Ancak ikinci yarıda geçen haftaki Beşiktaş'tan benzer bir tablo gördük. Oyuncular tamamen maça konsantre olduğu için Necip gördü ve koştu. N'Sakala'nın rahatsızlığından sonra oyuncu değişikliği oldu, biraz şablon oynadı. Sakatlığa kadar Beşiktaş'ın 1 puanı cepteydi, artı 2 puan daha alabilirdi. Son 10 dakikada da 1 puana razı olan bir Beşiktaş gördük." dedi.

"LARIN KURALA TAKILDI"

Larin'in ilk 11 başlaması gerektiğini söyleyen Dilmen, "Moralli bir Larin, bugün acaba Kenan'ın yerine başlayabilir miydi? Sanırım yerliye takıldı. Larin'le oynaması için Rıdvan'la başlaması lazım. 8+3'e takıldı Beşiktaş. Larin'in geçen haftaki performansını gördükten sonra ben, Larin'le başlamama sebeplerinden en önemlisi olarak yabancı sınırını görüyorum. Sırf bu yüzden Mert Günok'u almaları değerli." ifadelerini kullandı.

"8+3 SIKINTI ÇIKARACAK"

Yeni yabancı kuralının Beşiktaş'ı zorlayacağını söyleyen deneyimli yorumcu, "8+3 yarın öbür gün Beşiktaş için sıkıntı çıkaracak gibi duruyor. Zaman zaman Ghezzal'ı dinlendirip, Töre'yi de oynatacaktır Sergen Hoca. Antep zorlu bir deplasmandır. Beşiktaş ile oynamaları, ev sahibi olmaları, daha diri olmaları önemli bir etkendi geçen haftaya göre Antep takımı için." dedi.

"ATIBA'YA 'SEN HAYIRDIR' DENMELİ"

Öte yandan Atiba hakkında da değerlendirmede bulunan Rıdvan Dilmen, "Beşiktaş'ın en büyük problemlerinden biri şu oldu; 4-1-4-1 bir anda bozuldu. Atiba, bazen Kenan'ın önüne geçti. Atiba için biraz Rıza, biraz Alex diyoruz ya. Fazla Alex olma, Rıza Çalımbay ol bazen. Atiba'nın 2. santrfor oynamaya hakkı yok, öyle bir lüksü yok. Sergen Yalçın'ın su molasında ya da devrede "Atiba sen hayırdır, santrfor mu oldun?" demesi gerek. Atiba, Kenan'ın yanına fazla girmeseydi daha fazla pozisyon bulurdu Beşiktaş. Atiba'nın özel bir izleyicisiyim ben. Ancak bugün pozisyon olarak yanlış yaptı." şeklinde konuştu.