Rıdvan Dilmen'den İsmail Kartal'a sert eleştiri

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Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Maçın ardından spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5 ekranlarında mücadeleyi yorumladı.

Dilmen Fenerbahçe'in teknik patronu İsmail Kartal'ı sert bir dille eleştirdi.

İşte Rıdvan Dilmen'in değerlendirmesi...

Maçın temposunu Kasımpaşa belirledi. Fenerbahçe aşırı temposuz başladı. Ben bile beklemiyordum bu kadar olmasını. İsmail Kartal ilginç bir şekilde ikinci yarıya başlarken oyuncu değişikliği yapmadı anlamlandıramadım. Burada net bir şekilde Serdar Dursun'dan önce Batshuayi'nin girmesi gerekiyordu. Fenerbahçe ligin ikinci devresinde çok kötü top oynuyor ama yine de skorları alıyor. Kasımpaşa ligin 50 golle en fazla gol yiyen ikinci takımı ve bu takıma ilk yarı kontra atak oynadı Fenerbahçe.

"Böyle şampiyon olamazsın"

Bu galibiyet çok değerli bir galibiyet. Fenerbahçe'nin ilk yarıdaki orta sahasıyla şampiyonluk yarışına giremezsin. Yedek kulübesinde bir kişi çıkıp, 'İsmail hocam Szymanski'yi oyuna alsana' demiyor mu ya?



Oosterwolde enerjisiyle bugün cidden inanılmaz bir şekilde etki etti. Ben, Rade Krunic'in kötü oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama tek oynaması lazım. Tek ön libero oynarsa cidden çok fark yaratacak.



İsmail Kartal'ın artık devreye girmesi lazım. Fred'li ve Fred'siz oyun planı kurulmalı artık. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için artık çift ön libero oynamaması lazım artık 9 sene oldu.