Mesut Özil'in oyun tarzı hakkında değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Mesut'tan bir Alex, bir Hagi beklemeyin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil'i Türkiye'ye getiren Fenerbahçe, yılın transferine imza attı.

32 yaşındaki futbolcu hakkında NTV'de değerlendirmelerde bulunan Rıdvan Dilmen, "Mesut'tan 25 tane yapıştırmasını beklemeyin. Ama 40 gole katkı sağlar." dedi.

Dilmen'in sözleri şu şekilde:

"ÜLKEMİZE İŞİ BİTMEDEN GELDİ"

"Uluslararası imaj olarak, özellikle Filistin'le ilgili duruşu, Uygur Türkleri'yle ilgili duruşu önemli şeylerdir. Ülkemize işi bitmeden gelmesi de değerlidir."

"Çok büyük beklentilerle geldi, bunun bilincinde. Biz ağabey kardeş gibiyiz. Takımın lideri, antrenörle problem olur diyenler var ama Mesut, sıfır problemli bir oyuncu. Hocayla didişecek, benim sözüm geçer diyecek bir oyuncu değil."

"Mesut'un gelmesi, Drogba'nın gelmesi gibi oyuncular, gelinebilirliği artırıyor. Hayallerinde son 2 yılım diye düşünüyordu belki. 4-5 yıl daha oynayacak kapasitede. Mesut, Fenerbahçe için şanstır, Fenerbahçe de Mesut için bir şanstır."

Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil analizi - İZLE



"ANTİPATİK BİR OYUNCU DEĞİL"

"İyi bir ailesi var, antipatik bir oyuncu değil. Tribünlere sıkıntı yaratacak bir isim değil. Mesut'u çok seviyoruz Fenerbahçeliler olarak. Ben yüzde 100 temposuna sezon sonuna kadar yükseleceğini düşünmüyorum. Her performans sonrası yutkunmak gerekir."

"Dünyanın en iyi 10 numarası diyorlar. Alex tarzı 10 numaralardan çok iki taraflı oynayan 10 numaralara dönüldü. 3 bölge var Mesut'un oynayabileceği. Kendi bölgesi ve kanatlar. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazı önde baskı. Futbolun emrettiğini oynuyor Fenerbahçe."





"BİR ALEX BİR HAGI BEKLEMEYİN"

"Cruyff'ün çok önemli bir sözü vardır. Futbol basittir, biz zorlaştırırız der. Mesut, stop pas yapar, kafa hep yukarıdadır. Bir Alex ve Hagi beklemeyin Mesut'tan, o kadar gol atamaz. Mesut'tan 25 tane yapıştırmasını beklemeyin. Ama 40 gole katkı sağlar. Problemsiz bir oyuncu aldı Fenerbahçe. Duygusal bir isim, 3-4 maç sallansa üzülebilir."

"Kaleyi gördüğünde her şeyi yaratabilecek bir isim. Pas şiddetini dünyada en iyi uygulayan 3 oyuncudan birisidir. Klas bir oyuncudur. Arkası ve yanları da doldurulmalıdır. 4-3-3'e dönüldüğünde sağ kenarda da kullanıldı Almanya'da."