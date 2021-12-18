Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Mesut Özil'le olan fotoğrafını paylaştı.

Süper Lig’de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Rıdvan Dilmen bir araya geldi.

Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

“GÜZEL KALPLİ KARDEŞİM”

Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile buluştuğu anı ölümsüzleştirirken paylaşımına "Güzel kalpli kardeşim Mesut'la haftalık kahvemizi içtik" notunu düştü.

Dilmen'in paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.