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    Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı

    Rıdvan Dilmen'den Mesut Özil paylaşımı

    Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, sosyal medya hesabından Mesut Özil'le olan fotoğrafını paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 18.12.2021 - 16:06
    • Güncelleme : 18.12.2021 - 16:09
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    Süper Lig’de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Rıdvan Dilmen bir araya geldi.

    Sarı-Lacivertlilerin efsane futbolcusu Rıdvan Dilmen, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

    “GÜZEL KALPLİ KARDEŞİM”

    Rıdvan Dilmen, Mesut Özil ile buluştuğu anı ölümsüzleştirirken paylaşımına "Güzel kalpli kardeşim Mesut'la haftalık kahvemizi içtik" notunu düştü.

    Dilmen'in paylaşımı anında binlerce beğeni aldı.

    Rıdvan Dilmen den Mesut Özil paylaşımı #1

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