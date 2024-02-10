Rıdvan Dilmen'den olay iddia: VAR operatörü Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti Fenerbahçeli yorumcu Rıdvan Dilmen, VAR operatörünün geçtiğimiz yıllarda sarı-lacivertli takımı şampiyonluktan ettiğini iddia etti.

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10 sezondur şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, zaman zaman bazı odaklar tarafından kasıtlı olarak şampiyon yapılmadığını iddia ediyor.

Başkan Ali Koç'un "Kulübün başında ben olduğum sürece bizi şampiyon yapmazlar." sözünün üzerinden çok geçmeden ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den de çok çarpıcı açıklamalar geldi.

"Hakemlerin bu sezon hem Fenerbahçe'ye hem de Galatasaray'a faydası oldu"

343 Digital adlı YouTube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, bu sezon hem Fenerbahçe hem de Galatasaray'ın hakemler tarafından kayrıldığını söyledi.

Galatasaray da Fenerbahçe de şampiyon olamazsa hakemler yüzünden şampiyon olamamazlık olmaz. Fazlasıyla iki kulübe de hakemlerin faydası oldu. Ama genel anlamda bu yıla kadar Fenerbahçe ile ilgili alınan kararlarda bayağı bir sıkıntı oldu.

"Fenerbahçe'ye VAR operatörü şampiyonluk kaybettirdi"