Rıdvan Dilmen'den olay sözler: Puan farkı 7-8 olmalıydı Süper Lig'de evinde Kayserispor'u 86. dakikada gelen penaltı golüyle yenen Galatasaray, Fenerbahçe ile 2 puanlık farkı korurken, ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen de kritik karşılaşmayı değerlendirdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'de tuttu.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ve puan farkıyla ilgili dikkat çekici mesajlar verdi.

"7-8 puan fark olmalıydı"

Rıdvan Dilmen'in yorumlarından dikkat çeken bölümler şöyle:

İzlediğimiz Fenerbahçe ile son aylardaki Galatasaray arasında 7-8 puan fark olmalı. Ligdeki puanların şu anda 53'e 51 olması çok büyük olay Galatasaray için. Kötü anlamda söylemiyorum. Eksiklere, strese, baskıya rağmen.

"Okan Buruk'un elinde oyuncu yok"

Okan Buruk, 3 haftadır Zaha'ya katlanıyor. Bu maçta da Tete ve Zaha'yı çıkaramadı çünkü elinde oyuncu yok. Yönetim transfer yapmalı.

"Puan farkının açılmasını 3 futbolcu önledi"

Galatasaray'ın sistemi yorucu bir sistem. Oyuncular sürekli değişiyor. Galatasaray'ın sorununun fiziki olduğunu söyleyelim. Nelsson, Abdülkerim ve Muslera, puan farkını ikide tutmayı başarıyor. Öndeki oyuncuların eksikliği ya da formsuzluğu var. Bu üçlü inanın bu farkın açılmasını engelledi.

"İsmail Kartal maçın son bölümünü izleyememiştir"