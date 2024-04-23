Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk sözleri: Galatasaray, Adana Demirspor'u yenerse... Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Sivasspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçtaki penaltı kararını yorumladı. Dilmen, penaltı kararının yanı sıra ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuştu.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Müsabakaya damga vuran penaltı kararına değinen ünlü yorumcu, ligdeki şampiyonluk yarışıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe'nin sezon başındaki baskılı futbolundan eser olmadığını aktaran Rıdvan Dilmen, İsmail Kartal'ın oyuna yaptığı müdahaleleri de eleştirdi.

İrfan Can Kahveci'nin çıkıp Joshua King'in girmesini "mantıksız" olarak niteleyen Dilmen, "İsmail Kartal, King-İrfan değişikliği yaparken İrfan'ın gol atması sayesinde iptal oldu. 6-7 kişi kapanan takıma karşı sadece savunma arkasına sarkan oyuncunun oyuna girmesi zaten mantıksızdı." dedi.

Ali Koç'un geçtiğimiz aylarda Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili yaptığı transfer açıklamalarını eleştiren ünlü yorumcu, "2 ay önce Ali Koç, 'Ferdi herhalde gidici' demişti, bence Ferdi o zaman gitti çünkü her geçen gün biraz daha geriye gitmeye başladı." ifadelerini kullandı. Öte yandan Dilmen, İsmail Kartal'ın iyi bir teknik direktör ve kondisyoner ancak kötü bir iletişimci olduğunu aktardı.

"Böyle penaltı olmaz"

Rıdvan Dilmen, maça damga vuran penaltı pozisyonuna da değinerek, "Ben penaltı pozisyonunda Djiku'nun yaptığı müdahale yüzünden çağırdığını sandım. Eğer ondan çağırsa kırmızı kart bile olabilirdi." şeklinde konuştu. VAR'ın Livakovic'in müdahalesi için çağırdığına inanamadığını dile getiren Rıdvan Dilmen, "Böyle penaltı olmaz." ifadelerini kullandı.

Dilmen, "Manaj'a müdahale geldiği anda top oyundan çıkmış ve pozisyon sona ermiş." sözlerini sarf etti.

"Şimdilik 'Şamp...' diyebilirim"

Genel kanının aksine Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansının devam ettiğini düşündüğünü söyleyen Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın bu hafta oynayacağı deplasmandaki Adana Demirspor maçının belirleyici olacağını vurguladı.

Ünlü yorumcu, "Galatasaray, Adana Demirspor'u da yenerse o zaman farklı şeyler konuşuruz." dedi. Rıdvan Dilmen, "Galatasaray'a 'Şamp' diyebilirim. Gerisini şu an için koymuyorum." diyerek sözlerini noktaladı.