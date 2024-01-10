Rıdvan Dilmen'den Süper Kupa önerisi! Tarih verdi... Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, 29 Aralık'ta Riyad'da oynanması gereken ancak yaşanan kriz nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Suudi Arabistan'ın başkanti Riyad'da 29 Aralık'ta oynanması oynanması gereken ancak Suudi yetkililerle son anda yaşanan Atatürk tişörtü ve pankartı krizi nedeniyle ertelenen Süper Kupa maçının ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, TV 8,5'ta yayınlanan programda bu konuyu değerlendirdi.

"19 Mayıs'ta Samsun'da..."

İşte Dilmen'in Süper Kupa'nın tarihiyle ilgili sözleri...

"25 Ocak eyvallah ama mis gibi 19 Mayıs duruyor. 12’sinde Galatasaray-Fenerbahçe maçı var. Zaten 25 Ocak’ta oynansa 1 hafta kaydırılmayacak mıydı? Ligi de 26’sında bitireceksin Avrupa Şampiyonası’ndan önce. Zamanın da var. 19 Mayıs’ta, Samsun’da, bahar gecesi… Herkesin hayal ettiği gibi.

"Mart ayında olmaz"

Niye mart ayında olmaz diyorum; şubatta Galatasaray’ın 2 tane Avrupa maçı var ki eleme ihtimali çok yüksek, inşallah eler. Martta bir daha oynayacaklar. Martta Fenerbahçe’nin de maçı var, üstüne bir de derbi…

"Zaten üst üste oynayacaklardı"