Rıdvan Dilmen'den TFF'ye ve Fenerbahçeli oyunculara tepki

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Karagümrük'le 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'nin hakem hatalarına maruz kaldığını savunurken, sarı lacivertli oyuncuları da eleştirdi.

Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda 9 kişi kalan Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

TRT Spor’da yayınlanan %100 Futbol programında karşılaşmayı yorumlayan Rıdvan Dilmen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"FUTBOL TEMİZLENMELİ"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetiminin Fenerbahçe ve Galatasaray’ın şampiyonluk yarışından kopması nedeniyle mutlu olduğu yorumunda bulunan Rıdvan Dilmen, şu ifadeleri kullandı:

"Sahada Fenerbahçe gol atmasın diye düşünen bir hakem vardı. Böyle bir algı var. Fenerbahçe’nin golü hatalı iptal edildi. Şu anda Riva’da mutluluk rüzgarları var. Fenerbahçe de Galatasaray da şampiyonluk yarışından koptuğu için. Futbol temizlenmeli. Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarını dinlesinler. Ondan sonra Türk futbolu temizlensin. Fenerbahce-Beşiktaş maçında orta hakem Fırat Aydınus ceza alıp bu hafta maç almıyor, VAR hakemi görev alıyorsa o maçtaki penaltıda VAR hakemi Fırat Aydınus’u çağırmış izle demiş. Ama Fırat Aydınus olmayan penaltıyı vermiştir."

"KOSKOCA FENERBAHÇE'Yİ NE HALE DÜŞÜRDÜLER"

Fenerbahçe futbolcularına da tepki gösteren Rıdvan Dilmen, şunları söyledi:

"Koskoca Fenerbahçe’yi ne hale düşürdüler. Trabzonsporlular uçakta horon oynuyor. Fenerbahçe sahada bile bir şey oynayamıyor. Bugünün tek sorumlusu oyunculardır. Ali Koç ne yapabilir? Bu maçta ne yapabilir? 9 kişilik takımı yenemiyorsun, Ali Koç’un elinden ne gelir? Fenerbahçe taraftarı vefalıdır. Fenerbahçe, ezeli rakibi Beşiktaş’a 4-3 mağlup oldu. Kalede Pancu vardı. Bütün tribünler Fenerbahçe’yi alkışladı. Boşu boşuna oynanan bir maçtı. Caner Erkin ne kadar problemli futbolcu olsa dahi, hakem bunu anlatabilirdi."