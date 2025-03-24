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UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Futbol Takımımız, Macaristan'ı rövanşta 3-0 mağlup etti.

İlk maçı sahasında 3-1 kazanan milli takım, Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi.

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Macaristan zaferini HT Spor'da değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen, milli takımın iki maçı da doğru oynadığını ifade ederek "6-1'lik skor beklenmiyordu. Bana göre biz favoriydik. İki maçı da doğru anlamda kusursuz oynadık." dedi.

"TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZ ÇOK İYİ, HAKSIZCA ELEŞTİRİLİYOR"

Vincenzo Montella'nın haksızca eleştirildiğini söyleyen Dilmen, "Milli takımımızın çok iyi bir teknik direktörü var. Çok haksızca eleştiriliyordu. Şu anki performansını çok başarılı buluyorum. Montella geldiği zaman biz grubumuzda hemen hemen zayıflamış bir durumdaydık Kuntz döneminde. Biz play-off hayal ederken tarihimizde ilk kez 1. olarak götürdü bizi Avrupa Şampiyonası'na. Yetmedi çeyrek final oynattı." ifadelerini kullandı.

"NE YAPACAK ADAM DAHA"

Montella'yı övmeye devam eden Rıdvan Dilmen, sözlerini şöyle noktaladı: