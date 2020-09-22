Rıdvan Dilmen'in sözleri sonrası spor medyası karıştı

Rıdvan Dilmen'in spor medyasındaki FETÖ'cülerle ilgili yaptığı yayından sonra Fatih Altaylı ile Ersin Düzen ve Ercan Taner arasında tartışma çıktı.

NTV Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" adlı programda spor medyasının temizlenmesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, İbrahim Seten, Rasim Ozan Kütahyalı, İsmail Er ve Mehmet Arslan gibi bazı isimlerin FETÖ'cü olduğunu iddia etmişti.

Dilmen'in sözleri şu şekilde:

"RIDVAN DİLMEN SEZONU DEDİLER"

"Bu yıl tuhaf bir durum oldu. Serdar Tatlı diye eski hakem, daha önce MHK başkan yardımcılığı yapmış, benim de yakinen tanıdığım ve sevdiğim bir arkadaş MHK başkanlığına geldi. Ne olduysa, bir şey oldu. Ne oldu? Daha ilk hafta maçı oynandı. Hatta başlamadan önce başladı. 'Lig dizayn ediliyor', 'Ali Koç - Rıdvan Dilmen sezonu', Levent Tüzemen, 'Eskiden ölenlere verilirdi, şimdi yaşarken Rıdvan Dilmen sezonu yapalım' gibi gibi. İlk hafta bitti, geçen yıl 34. hafta boyunca hakem rezaletleri anlattılar. Yerle bir ettiler. Erman Hoca ve Ahmet Hoca dahil. Zekeriya Alp, hakemler, kurullar derken bitti. Bir tane MHK Başkanı geldi. Diyelim ki ben getirdim. Daha maçlar başladı ya. Ne yaptı bu arkadaş! Hakemlik kariyerinde oyuncu olarak onun yönettiği maçta oynayanlar veya teknik adamlar, bu eleştiriyi yapanların (Serdar Tatlı) 'Adam değil' deme şansları var mı? Düzgün bir arkadaştır. Kimseyi de tanımam. Hayatımda 1 kere konuştuğum kimse yok komitede."

"HANİ LİG DİZAYN EDİLİYORDU?"

"Ne oldu ağabey! Hani lig dizayn ediliyordu. Zekeriya Alp hiç demediniz. Yusuf Hoca, Sabri Çelik geldi. Dizayn nasıl olur anlatacağım. Beni rahat bırakın dedim. Ben bir sürü rahatsızlık yaşadım, benimle uğraşmayın dedim. Türkiye'de 10 tane futbol adamı varsa, biri de benimdir. Benim fikrim alınabilir. Oğuz Çetin'i TFF'ye ben almışım. Şenol Güneş, Fatih Terim, Tolunay Kafkas'ı kim aldı? Oğuz Çetin ve Rüştü Reçber de 100'den fazla milli olmuştur bu arada. Böylesine insanları halka karşı, tribünlere karşı manipüle ediyorlar."



"TEMİZ ELLER GİBİ BİR OPERASYON YAPILMASI LAZIM"

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kesinlikle ve kesinlikle 'Temiz Eller' gibi operasyon yapması lazım. İstanbul Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı'nın hepimizi, federasyonu, hakemler, temsilciler, gazetecilerin GBT'den geçirilmesi lazım. Maliye'nin ben de dahil bütün bu gazetecilerin girilmesi lazım. Nasıl vatandaşlardan vergi alınıyorsa, alınması lazım."

"BENİ TFF BAŞKANI YAPACAKLARMIŞ, YAPIN"

"Bu yapılanma nasıl oldu. Bu arkadaşların benim için yaptığı kampanyaların tweetlerini bir koyalım. (İbrahim Seten'in tweeti üzerine) Ben 6 senedir Fenerbahçeliyim, Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu konuşmadım. 'Sonra ağlamasın kimse' falan. Selçuk Dereli de var da, o siyaset yapıyor. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Ali Koç artı bir kısım siyaset desteğiyle Ferit Bey'i başkan yaptırmak istiyormuş. TFF başkanvekillerinden Mehmet Baykan'ı Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Aslan arıyor. Diyor ki, 'Siz, Rıdvan Dilmen ve Ferit Şahenk, TFF başkanlığı için yemek yemişsiniz.' Sen niye ararsın ya, nedir maksadın! Ferit Bey ile Mehmet Baykan Bey yemek yememiştir. Sen kaç senedir böyle işler yaptığın için mi oluyor bu. Diyelim ki yemek yedik. Neden yaptığınızı da anlatacağım. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Beni TFF başkanı yapacaklarmış, yapın."

Rıdvan Dilmen'e göre medyadaki FETÖ'cüler - İZLE

"ERMAN TOROĞLU'DAN ÖZÜR BEKLİYORUM"

"(İbrahim Seten'in diğer tweeti) Fenerbahçe'ye 2 penaltı verildi ya Rize'de, 'Kumpas' ve 'Çete' lafları. (İbrahim Seten'in bir diğer tweeti) Ancak şeytanın dediği olurmuş, şeytan da ben. Erman Toroğlu ve A Spor yöneticilerinden özür bekliyorum. Bir daha da bu konuyu açmıyorum. Benim ismim Rıdvan Dilmen."

"İBRAHİM SETEN ÖZÜR DİLEDİ"

"(İbrahim Seten'in tweeti) Şimdi nereye geleceğim. Bu arkadaşlar, acaba niye yapıyorlar dedim. Devamlı yapıyorlar da doymuyorlar. Uyarayım siz dedim, 1-2-3! İstanbul Adlşiyesi şurada. Avukatlarınız dikkatle izliyordur. Tembihlemişsinizdir. Beni mahkemeye de verebilirsiniz. 2010 yılında, bir gün Ahmet Çakar gece 1.5 'ta beni aradı. Ahmet Hoca da yaşıyor. 'Ya Rıdvan, gel bir çorba içelim' dedi. Tamam dedim. Mecidiyeköy'de bir çorbacı. Serhat Ulueren, Ersin Düzen var. KanalTürk'te program yapıyorlar. 'Rıdvan Hocam, senle ilgili şike dosyası varmış' dedi. 'Deli misiniz hocam, kafayı mı yediniz ne şikesi. Ben böyle bir ahlaksızlık yapar mıyım. Ailemi satarım, maç satmam. Ağır da konuşuyorum, tövbe' dedim. Namustur futbol dedim ya. Tabii falan dedi. Mahmut Özgener başkan. Şansal Büyüka'nın yanında gördüm. Sorma Rıdvan dedi, senle ilgili bir dosya dolaştırıyorlar dedi. Mahmut Özgener, biz soruşturuyoruz dedi. Bochum dosyası. Rıdvan Hoca'nın tek kelime ismi yok dedi. İbrahim Seten ve onun yandaşı var, Gökmen Özdemir. Vatan Gazetesine girebilirler. 1 sayfa boyunca FETÖcülerin sahte tapeleri var ya, böyle bir şey. Ben o gün Fetö Metö cemaat bilmem. Yazmışlar, şike mike. Kalp krizi geçirdim. Zor gittim hastaneye. Sabah dedim, NTV yayınında gideceğim kendimi ihbar edeceğim. Sarıyer Savcısına gittim. Deli misiniz hocam, biz sizi akşamları izliyoruz dedi. Gitsene kardeşim dedi. TV'lerde vardır. Geldi dosya, alakam falan yok. Ben de mahkemeye verdim. Hukuki hakkım. Hespi benden tek tek özür diledi."

"Bir tane yancı vardı, istihbaratçı gibi dolaşan bir FETÖ'cü, bunlara bu belgeleri vermiş. Yalvardı mahkemede. İbrahim de yalvardı, yancıları da yalvardı. Özür dilerim dedi. Yaşıyor, dilemedim desin. Sonra bir sürü suçlandım, boşver dedim. Ne yapalım dedim. Ahmet Çakar bana iftira attı demiyorum. Fakat, stratejiye bak. O yıllarda Kanaltürk FETÖ'den yargılanan ve kaçan Akın İpek'e aitti. Tuncay Özkan'dan almışlardı. Aklıma hemen Taraf falan geldi. Taraf gazetesi ne yapıyordu, garibim Balyoz'dan yatan o askerlerimizi canlarını yaktı. Mehmet Baransu aracılığıyla servis yapıyorlardı, tartıştırıyorlardı. 10 senedir futbolda da böyle oluyordu. Büyük şike operasyonu daha yok. O gün Vatan'da yazdı. Akşam hocalar TV'de 3 saat yediler. Serhat Ulueren, Sinan Engin, Ahmet Çakar 'Ben tanıdım Rıdvan yapmaz' falan. At lekeyi dursun. Hamdolsun alnımız açık."

"BİR DE İSMAİL ER VAR"

"Bir de İbrahim Seten Fenerbahçeliymiş ya! Bir de İsmail Er var. Sizlere söylüyorum Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar! Beşiktaş muhabiri ama Fenerbahçe kongre üyesiymiş. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunların bu kadar FETÖ'ye desteği, operasyon olduğunu gördükleri halde neden bu kadar böyle yapmıyorlar da biraz daha hapis yatsın diye uğraşıyorlar. Şimdi, benimle ilgili bir tweeti okuyacağım. Benimle ilgili alzheimer diyor. Allah o rahatsızlığı olanlara şifa versin. Hepimizin de başına gelebilir. Bu arkadaş benim için böyle dedi. I-ıh! Ben öyle olmadığımı anlatacağım. Ben unutkan olmadığımı anlatacağım bu örgütçülere."

"GİTSENE MEHMET BARANSU'NUN YANINA"

"Bakalım, seni izleyelim İbrahim Seten ve tayfan! 'Türkiye benden duymaya hazır mı bilmiyorum. Ama bugün basına gelen olayla ilgili Mehmet Baransu sonuna kadar haklı' diyor. Mehmet Baransu nerede İbrahim Seten! Gitsene yanına! Nerede? Tayfan, Mehmet Arslan! Nerede bu arkadaşlarınız! İsmail Er, senin de var bu tweetin! Neredesin! Mehmet Baransu nerede! O gariban insanlar hapse attıran çantacı hapishanede! Sen neredesin? Siz 2011'de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala! Siz 2011'de yarım bıraktığınız işe devam ediyorsunuz hala Federasyonu ele geçirerek! Nasıl ele geçirdiğinizi anlatacağım."

MEHMET ARSLAN VE İBRAHİM SETEN'DEN CEVAP

Dilmen'ın bu sözleri üzerine Mehmet Arslan ve İbrahim Seten'den cevap geldi.

Arslan, "Mehmet Arslan, Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt verdi: "Adi bir iftira... Fetöcü... Ben kimsenin formasını giymedim iblis. Bu iftiranın hesabını hukuk önünde vereceksin." ifadelerini kullandı.

Seten ise, "Yalan makinesi rıdvan dilmen bütün yalanlarının hesabını verecek.. Ama en adisine hemen cevap vereyim.. 15 temmuz 2016 gecesi attığım tweetleri atıp fetö’ye dümdüz gitmiş adama fetöcü iftirası atmak şerefsizliktir. Ama şeref sende ne arar?" dedi.

FATİH ALTAYLI: TRT'DEN AYDA 400 BİN TL ALIYOR

Bloomberg HT yayınında Dilmen’in sözlerini değerlendiren gazeteci Fatih Altaylı, "Rıdvan’ın söylediklerinin yüzde 95’inin altına imzamı atarım. Söylediği her şey doğru. Doğru olması bazı şeylerin eksik olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Rıdvan eksik söylüyor. Rıdvan’ın dünkü söylemleri daha netti. Tornistan yapmış, bazılarını es geçti. Mesela ‘Ersin Düzen meselesini gündeme getireceğim’ dedi, belli ki ‘oralara girme’ demişler. Oraya çok girmedi." diye konuştu.

TRT sunucusu Ersin Düzen’in TRT’den aylık 400 bin lira kazandığını iddia eden Altaylı, "Bu arkadaşın kıymeti harbiyesi nedir ki, ayda 400 bin TL TRT’den alıyormuş. Okuduğumu söylüyorum. Ben ne mali işleri araştırma kuruluyum, ne MASAK’ım… 400 bin TL TRT’den, ayda 100 TL’de federasyondan alıyormuş. Almıyorsa kimsenin günahını almak istemem. Ama medyada bunlar yazılıyor." ifadelerini kullandı.

ERSİN DÜZEN: BU PARANIN ONDA BİRİNİ ALMIYORUM

Ersin Düzen, Altaylı'nın bu sözleri üzerine TRT Spor'da yayınlanan "Stadyum" adlı programda sert açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının kariyerinin noktalamasına neden olabileceğini vurgulayan Düzen, "Ben namusumla, lekem olmadan yaşadım bu ülkede. Burama geldi! Sürekli insanlar birbirine iftira atıyor. Meslek kariyerim sona erecek olsa bile bu konuşmayı yaptım. Bende yürek var! Çünkü benim alnım açık. Hadi bakalım iftirayı ispatlayamazsınız siz ne yapacaksınız?'' şeklinde konuştu.

Ersin Düzen ayrıca, 500 bin TL'nin onda biri kadar para almadığını ifade etti ve daha sonra moderatörlüğünü üstlendiği programı erkenden bitirdi.

Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya seslendi - İZLE

ERCAN TANER: YANLIŞ ANLAŞILMA VAR GALİBA

Diğer taraftan gece boyunca Twitter adresinden Altaylı'ya yönelik sert ifadeler kullanan spor spikeri Ercan Taner ise daha sonra "Fatih ile konuştum, herhalde yanlış anlaşılma var galiba." diyerek attığı tweetleri sildi.

Yaşanan bu olayın ardından tekrar tweetler atmaya başlayan Taner, Altaylı’yı aradığı sırada telefonu kameraya göstermesi nedeniyle numarasının canlı yayında göründüğü belirtti ve "Sağolsun bütün Türkiye beni arıyor." diyerek Altaylı’nın telefon numarasını paylaştı.

Ercan Taner'in attığı tweetler şu şekilde:

-Sevgili dostum Murat Kosova işin zor.

-Fatih Altaylı sen ne işsin.

-Dürüst insanlara sallama Fatih Altaylı.

-Ben seni arıyorum telefonu bile açmıyorsun Fatih.

-Şerefsizlik yapma Fatih Altaylı.

-Fatih ile konuştum, herhalde yanlış anlaşılma var galiba.

-Fatih kardeşim canlı yayında benim telefon numaramı göstermiş.

-Sağolsun bütün Türkiye beni arıyor.

-Benim telefonum açık, herkes küfrediyor arkadaş sayesinde

-Canlı yayında benim telefon numaramı veren arkadaşın telefonu.. Sevgilerimle...

Rıdvan Dilmen'e göre medyadaki FETÖ'cüler HABERİ

Ersin Düzen canlı yayında Fatih Altaylı'ya seslendi HABERİ