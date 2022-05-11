Petrol
104.7
2.19%
Euro
16.19
0.65%
Dolar
15.35
0.68%
Altın
907.34
0.55%
Borsa
2458
-1.30%
Bitcoin
470.720
-5.24%
BTXN Coin
11.16
-24.74%
Bitexen
20ºC
İstanbul
Güneşli 20 C
    Rıdvan Dilmen'le Mesut Özil buluştu

    Rıdvan Dilmen'le Mesut Özil buluştu

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, önceki gün ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'le Bebek'te buluştu. İkili, yanlarına gelen taraftarlarla hatıra fotoğrafı çektirdi...
    • 11.05.2022 - 15:24
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Arsenal'den Fenerbahçe'ye transfer olan Mesut Özil, yönetim kararıyla bu sezon ortası kadro dışı bırakılmıştı.

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'la arası bozuk olduğu konuşulan Özil önceki gün Bebek'te futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'le bir araya geldi.

    Sezon sonu takımdan gönderilmek istendiği iddia edilen futbolcunun Fenerbahçe camiasına yakın Dilmen'le bir araya gelmesi merak uyandırdı.

    Fenerbahçe'den ayrılmak için şartları olduğu konuşulan Özil, Dilmen'le Boğaz manzarasına karşı kahve içti.

    Rıdvan Dilmen le Mesut Özil buluştu #1

    Hararetli bir konuşma yaptılar

    Yaklaşık 2 saat boyunca hararetli bir şekilde sohbet eden ikili mekandan da birlikte ayrıldı.

    Takımla ilgili soruları yanıtsız bırakan ünlü futbolcu, eşi Amine Gülşe'nin ikinci hamileliği için kendisini tebrik eden muhabirlere teşekkür ettikten sonra aracına bindi.

    Rıdvan Dilmen le Mesut Özil buluştu #2

    Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe'nin Ozan ve Mesut'a ihtiyacı var - HABERİ

    Rıdvan Dilmen le Mesut Özil buluştu #3

    Rıdvan Dilmen: Mesut'u Los Angeles istiyor - HABERİ

    Rıdvan Dilmen le Mesut Özil buluştu #4


    İlginizi Çekebilir

    Küçük Besleme'nin Bilge'si öyle bir değişti ki! 'Resmen küllerinden doğmuş'
    Medya

    Küçük Besleme'nin Bilge'si öyle bir değişti ki! 'Resmen küllerinden doğmuş'

    Devrim Alkış'ın Sene 84 romanı
    Kitap

    Devrim Alkış'ın Sene 84 romanı

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Görüş Bildir