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- Rıdvan Yılmaz Ajax maçında yok
Rıdvan Yılmaz Ajax maçında yok
Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Ajax maçının kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 13:30
- Güncelleme : 24.11.2021 - 14:09
Beşiktaş'tan, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacağı karşılaşma öncesinde sakatlık açıklaması yapıldı.
TEDBİR AMAÇLI KADRODAN ÇIKARILDI
Siyah-beyazlı kulüp, Rıdvan Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş Kulübü'nün açıklamasında, "Futbolcumuz Rıdvan Yılmaz, sol uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından yapılan risk analizinde yüksek riskli olarak değerlendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak Ajax maçı kadrosundan çıkarılmıştır." denildi.