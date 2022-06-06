Eintracht Frankfurt, genç yıldız Rıdvan Yılmaz transferinde ısrarını sürdürüyor. Peki, Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

Yeni sezon yapılanmasına devam eden Beşiktaş'ta bazı oyuncular Avrupa'dan talep var..

Bu oyuncular arasında yer alan genç yıldız Rıdvan Yılmaz, uzun süredir Eintracht Frankfurt tarafından takip ediliyor.

Teklifini yükseltmeyen Torino ve Beşiktaş arasında görüşmeler durma aşamasına geldi. Ancak Eintracht Frankfurt, bu transferden galip çıkacak gibi duruyor.

Sergen Yalçın döneminde yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz, Türkiye'nin dikkati çeken gençleri arasında yer alıyor.

Uygun bir teklif gelmesi halinde Rıdvan Yılmaz ile yollar ayrılabilir. Rıdvan konusunda ısrarcı olan Eintracht Frankfurt, transferi tamamlamak istiyor.

Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?

NTV SPOR'un haberine göre; Rıdvan Yılmaz'ın yeni takımı Eintracht Frankfurt olabilir. Alman ekibi, 21 yaşındaki sol bek için Beşiktaş ile temaslarına devam ediyor.

Milli sol bek için 4 milyon Euro, performansa bağlı ödemeleri içeren 1 milyon Euro ve sonraki satıştan %20 öneren Torino, teklifini yükseltmedi.

Eintracht Frankfurt teklifi ise daha yüksek. Alman ekibi kısa süre içinde Beşiktaş ile anlaşıp, Rıdvan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Siyah beyazlıların altyapısında yetişen ve son 4 sezon A Takım kadrosunda yer alan Rıdvan Yılmaz, forma giydiği 60 maçta 4 gol attı; 7 asist yaptı. 20 yaşındaki sol bek 6 kez de A Milli Takımı'nda görev aldı.