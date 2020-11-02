Rıdvan Yılmaz: Caner Erkin'i örnek alıyorum

Beşiktaş altyapısından yetişen Rıdvan Yılmaz, futboldaki idollerinden bahsetti. Yılmaz, "Türkiye'de Caner Erkin'i, Avrupa'da ise Marcelo'yu örnek alıyorum" dedi.

Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz, TFF'nin Tam Saha dergisine konuştu.

İşte o röportajın bir kısmı:

"CANER ABİ BANA ÇOK YARDIMCI OLDU"

Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezonlarda Caner Erkin gibi çok önemli bir sol bek markası forma giydi. Birlikte geçirdiğiniz dönemde ondan neler öğrendin?

"Nasıl bir iletişiminiz vardı? Caner abi ile aramız çok iyiydi. Bana hep, "Şunu yapman lâzım, bunu yapman lâzım" diyordu. Saha dışında bana hep anılarını anlatırdı. Sadece futbol konuşmazdık. Hayata dair de çok konuşuyorduk. Caner Erkin, Türkiye'ye gelmiş en iyi sol beklerden bir tanesidir. Belki de en iyisidir. Ondan öğrendiğim çok şey var. Gördüğüm en önemli şey ise hırsı oldu."

"TÜRKİYE'DE CANER ERKİN, AVRUPA'DA MARCELO"

Kendine örnek aldığın ya da beğendiğin futbolcular var mı? Türkiye ve dünyada mevkiinde hangi isimleri beğeniyorsun?

"Türkiye'de Caner abi var şu anda… Onunla çalıştığım için Caner abi. Yurt dışında Marcelo'yu çok seviyorum. Bayern Münih'e benimle aynı yaşta olmasına rağmen damga vuran Alphonso Davies var… Onu çok beğeniyorum. Çok iyi bir sol bek… Ama idolüm Marcelo diyebilirim."